Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106367
ALTIN
147.065
DOLAR
3.4912
STERLİN
4.7160
EURO
4.1839
Hollanda'nın aday kadrosuna Türkiye'den 5 futbolcu
Hollanda'nın aday kadrosuna Türkiye'den 5...
Fenerbahçe,Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe,Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne...
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Alex belgeselinin galası yapıldı

VakıfBank'tan 525 milyon TL'lik sermaye benzeri tahvil ihracı

- 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 525 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştiren VakıfBank, kamu bankaları arasında bir ilk olan bu ihraç ile Sermaye Yeterlilik Rasyosu üzerinde 30 baz puanın üzerinde pozitif bir etki sağlamış oldu - VakıfBank Genel Müdürü Özcan: - "Söz konusu tahvil ihracı, sadece sermaye rasyolarımızı yaklaşık 30 baz puan güçlendirmek suretiyle yeni krediler vermemize imkan sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda vade uyumunu da artırıcı yönde önemli bir rol oynayarak bilanço yapımızı daha da güçlendirecektir"

VakıfBank'tan 525 milyon TL'lik sermaye benzeri tahvil ihracı

- 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 525 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştiren VakıfBank, kamu bankaları arasında bir ilk olan bu ihraç ile Sermaye Yeterlilik Rasyosu üzerinde 30 baz puanın üzerinde pozitif bir etki sağlamış oldu - VakıfBank Genel Müdürü Özcan: - "Söz konusu tahvil ihracı, sadece sermaye rasyolarımızı yaklaşık 30 baz puan güçlendirmek suretiyle yeni krediler vermemize imkan sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda vade uyumunu da artırıcı yönde önemli bir rol oynayarak bilanço yapımızı daha da güçlendirecektir"

19 Eylül 2017 Salı 16:48
VakıfBank'tan 525 milyon TL'lik sermaye benzeri tahvil ihracı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip 525 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Banka açıklamasına göre, VakıfBank, bir taraftan en çok KGF kredisi kullandıran bankaların başında gelerek reel ekonomiye desteğini kesintisiz sürdürürken, diğer taraftan da sunduğu yatırım ürünleri ile Türkiye sermaye piyasalarının gelişmesine ve derinlik kazanmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 525 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştiren VakıfBank, kamu bankaları arasında bir ilk olan bu ihraç ile Sermaye Yeterlilik Rasyosu üzerinde 30 baz puanın üzerinde pozitif bir etki sağlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, şunları kaydetti:

"TL kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatmak, kaynak çeşitliliği sağlamak ve TL mevduatlarda faiz baskısını azaltmak hem ekonomi yönetimimizin hem de bankamızın hedefleri arasındadır. Bankacılık sektörünün TL Kredi / TL Mevduat rasyosunun yüzde 150 seviyelerine yaklaştığı bir dönemde, uzun vadeli TL cinsinden mevduat dışı kaynak sağlayarak TL cinsi mevduatların faizlerini düşürücü yönde çabalarımızı artırıyoruz.

Kamu bankaları arasında bir ilk olan 525 milyon TL'lik söz konusu katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracı, sadece sermaye rasyolarımızı yaklaşık 30 baz puan güçlendirmek suretiyle yeni krediler vermemize imkan sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda vade uyumunu da artırıcı yönde önemli bir rol oynayarak bilanço yapımızı daha da güçlendirecektir."

İhraca Vakıf Yatırım'ın aracılık ettiğini ve satışın sadece yurt içinde yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirildiğini belirten Özcan, bu işlemin hem ihraççı olarak kendileri tarafından hem de yatırımcılar tarafından bir kazan-kazan durumu oluşturduğunu dile getirdi.

Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl vadeli, 5. yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 3 ayda bir kupon ödemeli işlem, yatırım için uzun vadeli yüksek nitelikli TL cinsinden varlık arayan kurumsal yatırımcılar için iyi bir alternatif oluşturarak sermaye piyasalarımızın derinleşmesine yönelik katkıda bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü banka olarak, farklı yatırımcı kitlelerine yönelik çeşitli ürünler sunmaya, özellikle TL cinsinden mevduat dışı uzun vadeli kaynakları daha da artırarak TL cinsinden faizlerin düşmesine ve yarattığımız uzun vadeli kaynaklarla milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
525 Milyon TLTahvil IhracıVakıfbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul 7 milyon yabancıyı ağırladı
İstanbul 7 milyon yabancıyı ağırladı
Küresel Katılım Finans Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek
Küresel Katılım Finans Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek
MESA 2017’de 6 milyar liralık 8 projeye imza attı
MESA 2017’de 6 milyar liralık 8 projeye imza attı
TAV Havalimanları'nın yeni ortaklık yapısı yayımlandı
TAV Havalimanları'nın yeni ortaklık yapısı yayımlandı
Bakan Fakıbaba mısır alım fiyatını açıkladı
Bakan Fakıbaba mısır alım fiyatını açıkladı
300 milyar liralık altın ekonomiye kazandırılmayı bekliyor
300 milyar liralık altın ekonomiye kazandırılmayı bekliyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Büyümeyi sürekli ve kalıcı hale getirmek istiyoruz
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Büyümeyi sürekli ve kalıcı hale getirmek istiyoruz
Telia, Turkcell'deki yüzde 7'lik doğrudan hisselerini satıyor
Telia, Turkcell'deki yüzde 7'lik doğrudan hisselerini satıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim