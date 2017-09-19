VakıfBank'tan 525 milyon TL'lik sermaye benzeri tahvil ihracı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip 525 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Banka açıklamasına göre, VakıfBank, bir taraftan en çok KGF kredisi kullandıran bankaların başında gelerek reel ekonomiye desteğini kesintisiz sürdürürken, diğer taraftan da sunduğu yatırım ürünleri ile Türkiye sermaye piyasalarının gelişmesine ve derinlik kazanmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 525 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştiren VakıfBank, kamu bankaları arasında bir ilk olan bu ihraç ile Sermaye Yeterlilik Rasyosu üzerinde 30 baz puanın üzerinde pozitif bir etki sağlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, şunları kaydetti:

"TL kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatmak, kaynak çeşitliliği sağlamak ve TL mevduatlarda faiz baskısını azaltmak hem ekonomi yönetimimizin hem de bankamızın hedefleri arasındadır. Bankacılık sektörünün TL Kredi / TL Mevduat rasyosunun yüzde 150 seviyelerine yaklaştığı bir dönemde, uzun vadeli TL cinsinden mevduat dışı kaynak sağlayarak TL cinsi mevduatların faizlerini düşürücü yönde çabalarımızı artırıyoruz.

Kamu bankaları arasında bir ilk olan 525 milyon TL'lik söz konusu katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracı, sadece sermaye rasyolarımızı yaklaşık 30 baz puan güçlendirmek suretiyle yeni krediler vermemize imkan sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda vade uyumunu da artırıcı yönde önemli bir rol oynayarak bilanço yapımızı daha da güçlendirecektir."

İhraca Vakıf Yatırım'ın aracılık ettiğini ve satışın sadece yurt içinde yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirildiğini belirten Özcan, bu işlemin hem ihraççı olarak kendileri tarafından hem de yatırımcılar tarafından bir kazan-kazan durumu oluşturduğunu dile getirdi.

Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl vadeli, 5. yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 3 ayda bir kupon ödemeli işlem, yatırım için uzun vadeli yüksek nitelikli TL cinsinden varlık arayan kurumsal yatırımcılar için iyi bir alternatif oluşturarak sermaye piyasalarımızın derinleşmesine yönelik katkıda bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü banka olarak, farklı yatırımcı kitlelerine yönelik çeşitli ürünler sunmaya, özellikle TL cinsinden mevduat dışı uzun vadeli kaynakları daha da artırarak TL cinsinden faizlerin düşmesine ve yarattığımız uzun vadeli kaynaklarla milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz."