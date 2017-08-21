Galeriler Videolar Yazarlar
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
Son Dakika
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa...
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Son Dakika
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Son Dakika
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor
Son Dakika
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor

Van'da "Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi" düzenlenecek

- Şehrin ekonomisine ve yerel kalkınmasına önemli katkı sunması beklenen etkinlik 23-24 Ekim'de gerçekleştirilecek

Van'da "Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi" düzenlenecek

- Şehrin ekonomisine ve yerel kalkınmasına önemli katkı sunması beklenen etkinlik 23-24 Ekim'de gerçekleştirilecek

21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:07
Van'da

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından 23-24 Ekim'de Van'da Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi düzenleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, dernek, yaptığı iş birliktelikleriyle yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atarak, toplumun yaşam kalitesini arttıran, kent hayatında farkındalık sağlayan şehircilik alanında düzenlediği insan odaklı çalışmalarla ilgi toplamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'deki kentlerin tüm alanlarda gelişmesine katkı sunmak, ekonomisi güçlü marka şehirlerin oluşmasına uluslararası arenada destek olmak üzere düzenlenen etkinlikler kapsamında Van'da zirve gerçekleştirilecek.

Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi başlıklı etkinlik 23-24 Ekim'de Elite World Van Otel'de düzenlenecek.


- "Yerli ve yabancı önemli misafirleri ağırlayacağız"


Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer, yurt içinden ve yurt dışından önemli misafirleri Van'da ağırlayacaklarını kaydederek, başta hükumet temsilcileri olmak üzere, ekonomistler, kent bilimcileri, iş adamları, sivil toplum örgütleri, ulusal basın temsilcileri ve daha pek çok seçkin davetlinin konuşmacı olarak katılacağını anlattı.

Van'ın yerel kalkınmasının ve şehrin ekonomisinin konunun uzmanı konuşmacılarca pek çok yönüyle ele alınarak tartışılacağını aktaran Tuncer, ayrıca Van'ın sorunlarına hükumet temsilcileri ve konunun tüm taraflarınca hep birlikte çözüm önerileri arayacaklarını bildirdi.

Tuncer, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek etkinliğin Van ekonomisine ve yerel kalkınmasına ciddi katkı sunacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü derneğimizin önemli bir misyonu sadece etkinlik düzenlemek değil, kenti yönetenlerin ve sorumluluk sahiplerinin yaptığı çalışmaları yakından takip ederek bir hafıza oluşturmak, varsa eksiklikler altını çizmek, başarılı yapılan çalışmalara destek olmak sonraki etkinliklerde gelişme süreçlerini doğrudan halka anlatarak toplum nezdinde farkındalık sağlayarak halkımızın bilinçlenmesini sağlamaktır. 23-24 Ekim'de Van'ı seven herkesi zirveye davet ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Altın Kentler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigorta şirketleri İstanbulluları yağış için uyardı
Sigorta şirketleri İstanbulluları yağış için uyardı
Mitsubishi Electric'in
Mitsubishi Electric'in "Threebots" projesine Cannes'dan ödül
Markafoni yarın yeniden faaliyete geçiyor
Markafoni yarın yeniden faaliyete geçiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim