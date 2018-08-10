Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162
Süper Lig ilk maçta, Galatasaray Ankaragücü'nü 3 golle devirdi
Galatasaray 3- Ankaragücü 1
Avcı "Oyun olarak rakipten daha şanslıyız"
Avcı "Oyun olarak rakipten daha...
Güneş: ‘Kazanmak güzel’
Güneş: ‘Kazanmak güzel’
Beşiktaş 1- LASK LINZ 0
Beşiktaş 1- LASK LINZ 0
Medipol Başakşehir 0-Burnley 0
Medipol Başakşehir 0-Burnley 0

Vatan Plastik'ten Bilecik'te 12 milyon dolarlık yatırım 

51 yıllık köklü geçmişe sahip olan Vatan Plastik, beşinci fabrikasının temelini geçtiğimiz gün Bilecik Osmaneli Organize Sanayi bölgesinde attı.

Vatan Plastik'ten Bilecik'te 12 milyon dolarlık yatırım 

51 yıllık köklü geçmişe sahip olan Vatan Plastik, beşinci fabrikasının temelini geçtiğimiz gün Bilecik Osmaneli Organize Sanayi bölgesinde attı.

10 Ağustos 2018 Cuma 20:41
Vatan Plastik'ten Bilecik'te 12 milyon dolarlık yatırım 

Vatan Plastik'ten Bilecik'te 12 milyon dolarlık yatırım 

 

Temel atma töreninde konuşan Vatan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Behruz Vatandost, ‘12 milyon dolarlık yatırım bu. İnşallah devamı gelecek. Sanayici yatırımdan korkmasın.’ dedi.

Plastik Sanayine PVC hortum imalatıyla başlayan Vatan Plastik, Osmaneli’de toplamda 62 bin metre kare arazi üzerine yapılacak olan ve 12 milyon dolara yapılması planlanan fabrikanın açılışında iş dünyasına yatırım mesajları verdildi. Açılışa Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’in yanı sıra Behruz Vatandost’un kızı Nazenin Onur ve iş dünyasından dostları ile Vatan Plastik ailesi katıldı. Temel atma töreni öncesi kurban kesildi, dualar eşliğinde kurdele kesildi.

Vatandost, ‘İhracatımız yüzde 40 arttı’

Yıllık ihracat cirosu 60 milyon doları bulan ve yüzlerce kişiye iş istihdamı sağlayan Vatan Plastik’in Yönetim Kurulu Başkanı Behruz Vatandost, ‘Sanayide yatırım bitmez. Yatırımlar devam edecek. Ülkenin ekonomisi güçlensin diye yatırım yapıyoruz. Her zaman yatırım yapmak lazım. Benim bir sözüm var ‘Su gelirken baraj kuramazsın. Barajı kurarsın su gelir’... Ben 60 yıldır Tahtekale'den buraya kadar hep yatırım yaptım. Türkiye'de bir sıkıntı yok. Çünkü biz 64 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim ihracatımız yüzde 60. Hatta bu sene ihracatımız yüzde 40 arttı. Devam da edecek. Bana burada 500 bin dönüm verseler yine yatırım yaparım, iş yaparım. Korkulacak bir durum yok.’ dedi.

Vali Büyükakın: ‘Tamamen spekülatif’

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’da törende yaptığı konuşmada, ‘Ben ekonomi doçentiyim. Finansal ve ekonomi krizleriyle ilgili özel çalışmalar yaptım. Bakın bu krizin rasyonel ekonomik temeli yok. Dövizdeki bu artışın hiç bir rasyonel temeli yok. Bugün bir sürü insanın belirsizlikten bahsettiği, ümitsiz konuşmalar yaptığı, kötü senaryolar yazdığı bir dönemde arkamızda bir temel atılacak. Gerçek bu. Öbürü sadece spekülatif. Döviz kurunun buraya gelmesinin real ekonomisiyle  bir ilgisi yok. Tamamen spekülatif.’ dedi.

AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, ‘Ekonominin hassas süreç geçirdiği bu dönem içerisinde yapılan bu yatırım son derece önemli. Bizleri sarma çabası gayreti içerisinde olan dış mihraklara karşı elimizdeki en büyük silahın daha fazla yatırım, daha fazla iş gücü ve daha fazla üretim olduğuna inanıyorum. Bu tür yatırımların devamını da bekliyoruz.’ dedi. 

VATAN PLASTİK HAKKINDA...

1957 yılında Behruz VATANDOST tarafından kurulan Vatan Plastik, Plastik Sanayine PVC hortum imalatıyla başlamıştır. Sektör içinde gösterdiği hızlı gelişim sayesinde birkaç yıl içinde PE Film, Sera Örtüsü ve çeşitli plastik ambalaj ürünlerinin üretimine başlamıştır.

İlk modern fabrikası 1975 yılında Kartal İstanbul´da kurulmuş olup burada hala üretim devam etmektedir. Artan iş hacmi ile birlikte 1983 yılında ikinci, 2006 yılında üçüncü fabrikası,2012 yılında dördüncü fabrikası, 2015 yılında beşinci fabrikasını Bilecik'te üretim zincirine eklenmiştir. Beş fabrikanın yıllık 200.000 ton üretim kapasitesi vardır.

Üretiminin %60´ını ihraç eden Vatan Plastik 5 kıtada 100 ülkeye ihracat yapmaktadır. İlk 500 sanayi kuruluşunun 287. Sırasında bulunmaktadır. Ayrıca Kenya’nın Nairobi şehrinde gül pazarının %42 sini elinde tutmaktadır. Hedefi başta Türk Sanayisi olmak üzere dünya sanayisine en ekonomik ve en gelişmiş PE ürünler sunmak olan Vatan Plastik her geçen gün hedefine daha da yaklaşmaktadır.

Vatan Plastik’in bünyesinde Vatan1 Kartal, Kartal Fabrika-Vatan 2, Ömerli Fabrika, Tuzla Fabrika, Vatan Bilecik, Antalya Ofis, Vatan 7 Nairobi/ Kenya bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobilya sektörü, yılın ilk yarısını yüzde 5,8 küçülmeyle kapattı
Mobilya sektörü, yılın ilk yarısını yüzde 5,8 küçülmeyle kapattı
Ford Mustang,10 milyonuncu aracını banttan indi!
Ford Mustang,10 milyonuncu aracını banttan indi!
Dolar Neden yükseldi? Ekonomide dolar çılgınlığı : 6.70'i gördü
Dolar Neden yükseldi? Ekonomide dolar çılgınlığı : 6.70'i gördü
Dünya'da en çok kullanılan VIP araçlar Türkiye'de üretiliyor
Dünya'da en çok kullanılan VIP araçlar Türkiye'de üretiliyor
Konut alırken nelere dikkat etmeli?
Konut alırken nelere dikkat etmeli?
Emekli maaşları ne zaman yatacak, emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Emekli maaşları ne zaman yatacak, emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Dolar kaç TL oldu? Dolar'ın ateşi dinmiyor..
Dolar kaç TL oldu? Dolar'ın ateşi dinmiyor..
Ağaoğlu "Paranızı biriktirin, beni bekleyin"
Ağaoğlu "Paranızı biriktirin, beni bekleyin"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim