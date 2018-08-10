Vatan Plastik'ten Bilecik'te 12 milyon dolarlık yatırım





Temel atma töreninde konuşan Vatan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Behruz Vatandost, ‘12 milyon dolarlık yatırım bu. İnşallah devamı gelecek. Sanayici yatırımdan korkmasın.’ dedi.

Plastik Sanayine PVC hortum imalatıyla başlayan Vatan Plastik, Osmaneli’de toplamda 62 bin metre kare arazi üzerine yapılacak olan ve 12 milyon dolara yapılması planlanan fabrikanın açılışında iş dünyasına yatırım mesajları verdildi. Açılışa Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’in yanı sıra Behruz Vatandost’un kızı Nazenin Onur ve iş dünyasından dostları ile Vatan Plastik ailesi katıldı. Temel atma töreni öncesi kurban kesildi, dualar eşliğinde kurdele kesildi.

Vatandost, ‘İhracatımız yüzde 40 arttı’

Yıllık ihracat cirosu 60 milyon doları bulan ve yüzlerce kişiye iş istihdamı sağlayan Vatan Plastik’in Yönetim Kurulu Başkanı Behruz Vatandost, ‘Sanayide yatırım bitmez. Yatırımlar devam edecek. Ülkenin ekonomisi güçlensin diye yatırım yapıyoruz. Her zaman yatırım yapmak lazım. Benim bir sözüm var ‘Su gelirken baraj kuramazsın. Barajı kurarsın su gelir’... Ben 60 yıldır Tahtekale'den buraya kadar hep yatırım yaptım. Türkiye'de bir sıkıntı yok. Çünkü biz 64 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim ihracatımız yüzde 60. Hatta bu sene ihracatımız yüzde 40 arttı. Devam da edecek. Bana burada 500 bin dönüm verseler yine yatırım yaparım, iş yaparım. Korkulacak bir durum yok.’ dedi.

Vali Büyükakın: ‘Tamamen spekülatif’

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’da törende yaptığı konuşmada, ‘Ben ekonomi doçentiyim. Finansal ve ekonomi krizleriyle ilgili özel çalışmalar yaptım. Bakın bu krizin rasyonel ekonomik temeli yok. Dövizdeki bu artışın hiç bir rasyonel temeli yok. Bugün bir sürü insanın belirsizlikten bahsettiği, ümitsiz konuşmalar yaptığı, kötü senaryolar yazdığı bir dönemde arkamızda bir temel atılacak. Gerçek bu. Öbürü sadece spekülatif. Döviz kurunun buraya gelmesinin real ekonomisiyle bir ilgisi yok. Tamamen spekülatif.’ dedi.

AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, ‘Ekonominin hassas süreç geçirdiği bu dönem içerisinde yapılan bu yatırım son derece önemli. Bizleri sarma çabası gayreti içerisinde olan dış mihraklara karşı elimizdeki en büyük silahın daha fazla yatırım, daha fazla iş gücü ve daha fazla üretim olduğuna inanıyorum. Bu tür yatırımların devamını da bekliyoruz.’ dedi.

VATAN PLASTİK HAKKINDA...

1957 yılında Behruz VATANDOST tarafından kurulan Vatan Plastik, Plastik Sanayine PVC hortum imalatıyla başlamıştır. Sektör içinde gösterdiği hızlı gelişim sayesinde birkaç yıl içinde PE Film, Sera Örtüsü ve çeşitli plastik ambalaj ürünlerinin üretimine başlamıştır.

İlk modern fabrikası 1975 yılında Kartal İstanbul´da kurulmuş olup burada hala üretim devam etmektedir. Artan iş hacmi ile birlikte 1983 yılında ikinci, 2006 yılında üçüncü fabrikası,2012 yılında dördüncü fabrikası, 2015 yılında beşinci fabrikasını Bilecik'te üretim zincirine eklenmiştir. Beş fabrikanın yıllık 200.000 ton üretim kapasitesi vardır.

Üretiminin %60´ını ihraç eden Vatan Plastik 5 kıtada 100 ülkeye ihracat yapmaktadır. İlk 500 sanayi kuruluşunun 287. Sırasında bulunmaktadır. Ayrıca Kenya’nın Nairobi şehrinde gül pazarının %42 sini elinde tutmaktadır. Hedefi başta Türk Sanayisi olmak üzere dünya sanayisine en ekonomik ve en gelişmiş PE ürünler sunmak olan Vatan Plastik her geçen gün hedefine daha da yaklaşmaktadır.

Vatan Plastik’in bünyesinde Vatan1 Kartal, Kartal Fabrika-Vatan 2, Ömerli Fabrika, Tuzla Fabrika, Vatan Bilecik, Antalya Ofis, Vatan 7 Nairobi/ Kenya bulunuyor.