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Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Vatandaşların hediye alması, sektörlerin ciro artışı olumlu şeyler fakat alışverişlerde kredi kartına yüklenilmemeli. 'Ayağını yorganına göre uzat' atasözümüz akıllardan çıkmamalı." dedi.

Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Vatandaşların hediye alması, sektörlerin ciro artışı olumlu şeyler fakat alışverişlerde kredi kartına yüklenilmemeli. 'Ayağını yorganına göre uzat' atasözümüz akıllardan çıkmamalı." dedi.

29 Aralık 2017 Cuma 14:20
Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları, yılbaşı alışverişlerinde kredi kartına yüklenmemeleri yönünde uyararak, "Vatandaşların hediye alması, sektörlerin ciro artışı olumlu şeyler fakat alışverişlerde kredi kartına yüklenilmemeli. 'Ayağını yorganına göre uzat' atasözümüz akıllardan çıkmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın her geçen yıl daha fazla korunması ve desteklenmesi gerektiğini, bunun ne kadar önemli olduğunun 2018'de daha fazla anlaşılacağını belirtti.

Yılbaşı için yapılacak alışverişlere işaret eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni yıl arifesinde kampanyalarla birlikte perakende sektörü aralık ayı cirosu en az yüzde 20 artıyor. Kategori olarak bakıldığında bu oran yüzde 80'lere çıkıyor. Yaklaşık 2 milyar liralık bir ekonomi oluşuyor. Vatandaşların hediye alması, sektörlerin ciro artışı olumlu şeyler fakat alışverişlerde kredi kartına yüklenilmemeli. 'Ayağını yorganına göre uzat' atasözümüz akıllardan çıkmamalı. Esnafımızda 5 liradan 100 liraya her bütçeye uygun hediye var."

Muhabir: Enes Duran

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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