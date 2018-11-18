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Vatandaşın enflasyonu ile TUİK'in enflasyonunu solladı

TUİK tarafından aylık olarak ilan edilen fiyat artışları, piyasa fiyatlarının gerisinde kaldı. Fiyat ortalama endeksinde yer almayan ürünlerin çoğu vatandaşın temel tüketim maddelerini oluşturuyor.

Vatandaşın enflasyonu ile TUİK'in enflasyonunu solladı

TUİK tarafından aylık olarak ilan edilen fiyat artışları, piyasa fiyatlarının gerisinde kaldı. Fiyat ortalama endeksinde yer almayan ürünlerin çoğu vatandaşın temel tüketim maddelerini oluşturuyor.

18 Kasım 2018 Pazar 16:51
Vatandaşın enflasyonu ile TUİK'in enflasyonunu solladı

Vatandaşın enflasyonu ile TUİK'in enflasyonunu solladı



Piyasa fiyatlarındaki artış, TUİK'in ilan ettiği enflasyon rakamlarını çoktan geçti. CHP Ekonomi Masası, TÜİK'in enflasyon ornalarını açıklamasının hemen ardından vatandaşın en çok tükettiği gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin yaptığı çalışmada, gerçek enflasyon oranları ile TÜİK'in enflasyon oranlarının uyuşmadığını belirledi.

CHP Ekonomi Masası, gıda fiyatlarındaki artışın TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranından daha fazla olduğunu ortaya koydu.

CHP Ekonomi Masası’nın vatandaşın en çok tükettiği gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin yaptığı çalışmada, temel gıda maddelerindeki artış Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerinin üzerinde çıktı.

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “TÜİK’in enflasyonuyla raflardaki enflasyonun arasında makasın iyice açıldığını gördük” dedi. 
Kaynak Yeniçağ: "TÜİK'in enflasyonuyla raflardaki enflasyon uyuşmuyor" 

Ekonomi Masası’na ulaşan ilk verilere göre, temmuz-ekim döneminde buğday unu fiyatları TÜİK’e göre yüzde 17 artarken, raftaki artışın yüzde 30 olduğu belirlendi.

TÜİK verilerine göre bulgur fiyatları yüzde 11 artarken, CHP’nin çalışmasında bu yüzde 28.Beyaz peynirdeki artış TÜİK’e göre yüzde 13.7, Ekonomi Masasına göre yüzde 25.Cumhuriyet'tten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’nin çalışmasında en dikkat çekici sonuç sivri biber fiyatlarındaki artış oldu. 

TÜİK verilerinde yüzde 29 oranıyla en çok zamlanan ürünlerin başında gelen sivri biberde raflardaki artışın yüzde 60 olduğu belirlendi.

CHP’li Öztrak, ekim ayında 12 aylık enflasyonun yüzde 25.24’le son 15 yılın en yükseğine çıktığını belirterek “Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip 10. ülke haline geldi. Maalesef enflasyon liginde beraber anıldığımız ülkeler Liberya, Zimbabve, Sierra Leone ve Angola. Türkiye enflasyonda üçüncü dünya ülkeleriyle beraber anılır oldu” değerlendirmesinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
TÜİKEnflasyonCHP Ekonomi Masası
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