Venezuela ile petrole dayalı ticaret hazırlığı

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Venezuela arasındaki ticari ilişkileri olabildiğince serbest hale getirmek istediklerini belirterek, "Venezuela'nın petrol ürünleri, petrokimya artı petrokok alanındaki tüm üretimiyle ilgileniyoruz, Türkiye'nin ihtiyaçlarını oradan bu şekilde gidermek istiyoruz." dedi.

Zeybekci, Bakanlıkta, Venezuela Ekonomi ve Finans Bakanı Simon Zerpa ve beraberindeki heyetle görüştü.

Burada konuşan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun koyduğu hedefe doğru ilişkileri geliştirmek üzere görevlendirildiklerini söyledi.

Konuk Bakan Zerpa ile 45 günde üçüncü görüşmelerini gerçekleştirdiklerine işaret eden Zeybekci, ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak üzere önemli bir noktaya geldiklerini bildirdi.

Zeybekci, yeni yılın ilk aylarında Türkiye ile Venezuela'nın ticari ilişkilerini olabildiğince serbest hale getirmek istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hedefimiz Venezuela'nın bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılarken, Venezuela'nın ürettiği bütün ürünlerin serbestçe ülkemize gelmesi. Bunu da 2018'in başında uygulanabilir hale getirerek, 2018 sonunda çok önemli ticari hacimlere ulaşmak istiyoruz. Venezuela'nın petrol ürünleri, petrokimya artı petrokok alanındaki tüm üretimiyle ilgileniyoruz, Türkiye'nin ihtiyaçlarını oradan gidermek istiyoruz."

Teknik ekiplerin konuya ilişkin görüşmelerini sürdüreceğini anlatan Zeybekci, konuk Bakan ile en geç ocak ayında yeniden görüşeceğini bildirdi.

Zeybekci, bu ülkeyle planlanan "petrol karşılığı ticaret"e yönelik soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Hepsini konuşuyoruz. 'Önce petrolü, diğer ürünleri getirelim, karşılığında ne olarak ödeyelim?' konusunda hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. O noktaya henüz gelmedik. Çok hızlı şekilde gelebileceğimizi taahhüt ediyoruz. Ocak sonu itibarıyla ticareti tek tek, madde madde tanımlayarak, hangi ürünleri alacağız, karşılığında ne olacak, ticaret hacminde öngörülerimiz ne, bunlar belirlenecek. Karşılıklı ticaret hacmimizin, bu yılın 10 aylık döneminde yüzde 100 arttığını görüyoruz, 2018'in başında çok büyük bir resim ortaya koyacağız."

Venezuela Ekonomi ve Finans Bakanı Zerpa da iki ülkenin ticari ilişkilerinin birbirini tamamlaması için ikinci bir anlaşmanın imzalanması konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, "Hemen hemen her alanda; petrokimya, gaz, petrol ve petrol ürünleri alanında geliştirilecek ne kadar ilişki varsa, bunları en üst seviyeye taşıyarak, önümüzdeki yüz yıllar boyunca sürecek stratejik ortaklığı iki ülke arasında sağlamak istiyoruz." dedi.

Zerpa, ülkelerin bağımsızlığı ve egemenliğiyle karşılıklı ülke çıkarlarının gözetilmesinin önemine işaret ederek, ülkesinin, dış borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik ekonomik gündeminin bulunduğunu anımsattı. Venezuela ekonomisinin tekrar canlandırılmasının ilk etapta çözülmesi gereken konuların başında geldiğine dikkati çeken Zerpa, ocakta Zeybekci'yi Venezuela'ya beklediklerini ve ekonomik anlaşmayı orada imzalamayı arzu ettiklerini söyledi.

Bakan Zeybekci de bu davete, "Bağımsızlık ve özgürlük savaşı denildiğinde dünyanın aklına ilk akla gelen isimlerden biri olan Atatürk'ün topraklarından, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nden, Venezuela'ya ocakta gitmeyi dört gözle bekliyoruz." sözleriyle yanıt verdi.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık