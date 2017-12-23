Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Süper Lig'de ilk yarının lideri...
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi...
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti...

Vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim

Maliye Bakanlığınca, 1 Ocak'tan itibaren vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi uygulanacak.

Vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim

Maliye Bakanlığınca, 1 Ocak'tan itibaren vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi uygulanacak.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:31
Vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim

ANKARA (AA) - Maliye Bakanlığının vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç kurumlar vergisi mükellefleri arasından vergisini düzenli ödeyenlerin yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerinin yüzde 5'i indirilecek.

Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak.

Düzenlemeden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması gerekecek.

Muhabir: Merve Özlem Çakır


Anahtar Kelimeler:
EkonomiMaliye BakanlığıVergi İndirimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Arslan'dan 'PTT mağdurlarına' müjde
Bakan Arslan'dan 'PTT mağdurlarına' müjde
Dev otomotiv markalarının döküm parçaları Trabzon'dan
Dev otomotiv markalarının döküm parçaları Trabzon'dan
TİM Başkanı Büyükekşi: 2018'de ihracatta rekor kıracağız
TİM Başkanı Büyükekşi: 2018'de ihracatta rekor kıracağız
'Alo'ya 9 ayda 37,6 milyar lira harcandı
'Alo'ya 9 ayda 37,6 milyar lira harcandı
OSB'ler 8 bin kişiye ekmek kapısı olacak
OSB'ler 8 bin kişiye ekmek kapısı olacak
Tamirle başladıkları cerrahi alet sektöründe dünyaya açıldılar
Tamirle başladıkları cerrahi alet sektöründe dünyaya açıldılar
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Biz 2018'i hizmet yılı olarak kabul ediyoruz
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Biz 2018'i hizmet yılı olarak kabul ediyoruz
Cibuti'deki
Cibuti'deki "Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi" için çalışmalar hızlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim