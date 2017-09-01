Vestel, 790 ürünle IFA'da çıkarma yaptı

BERLİN (AA) - Vestel, bugüne kadar üretilmiş çerçevesiz ultra ince ilk yerli LED TV'yi IFA 2017'de tanıttı. Standa çıkardığı ürünlerde tasarım, teknoloji ve enerji verimliliğine maksimum önem veren şirket IFA kapsamında 790 ürün sergiliyor.

Vestel, her yıl Berlin'de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA kapsamında yeni teknolojilerini tanıtırken, şirket 4 bin metrekareye varan standında toplam 790 yeni ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu.

İlk kez standa çıkardığı yeni teknolojileri ile Berlin'de fark yaratmayı hedefleyen ve fuar kapsamında yılın en önemli siparişlerini almak için dünya markaları ile toplantılar gerçekleştiren Vestel'in IFA çıkarması akıllı teknolojiler ve yeni tasarımlar üzerine oldu.

Vestel IFA 2017 kapsamında Türkiye'nin ilk yerli çerçevesiz ultra ince LED TV'sini görücüye çıkardı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği standda sergilenen UHD TV ürünler, 1 santimetreden daha ince LED ekrana sahip olma özelliği taşıyor.

Kenarlıksız ve ultra dar çerçeveli yeni ürün, arka panelinin çok ince olmasıyla dikkati çekerken, UHD TV'ler, Yüksek Dinamik Aralık (High Dynamic Range- HDR) teknolojisi ve Geniş Renkli Gamut paneli sayesinde, izleyicileri ekrandaki sanal dünyanın içine sürüklüyor ve kapsamlı bir izleme deneyimi sunuyor.

Yuvarlak çerçeve tasarımı, her ortama sorunsuz uyum sağlarken, eşit derecede etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Vestel'in IFA'da beğeniye sunduğu ürün, 55 ve 65 inç olmak üzere 2018 yılının ilk yarısında satışa çıkacak.

UHD TV'lerin yanı sıra, standında sergilediği Vestel OLED TV ve 8K TV ürünleri ile öne çıkmayı hedefleyen şirket, Türkiye'nin yerli teknolojide geldiği noktayı ziyaretçilerin değerlendirmesine sundu.

Bugüne kadar üretilmiş çerçevesiz ultra ince ilk yerli LED TV'yi IFA'da tanıtan şirket ilk kez sahneye çıkarttığı teknolojileri, fark yaratacak çözümleri ve rekortmen ürünleri ile IFA'nın en dikkat çeken markalarından oldu.





- Akıllı ev sistemlerine entegre Vestel TV'ler, IFA'da sergilendi





Şirketin IFA kapsamında standında yer verdiği OLED TV'ler, gerçek hayatta görülen parlaklık ve renkleri birebir elde etme imkanı sunarken, 8K TV'nin tasarımı, ekran teknolojisini ve üstün çözünürlüğü bir araya getiriyor.

Ürünleri ile "Akıllı Ev Sistemleri"ne "Nesnelerin İnterneti" trendiyle televizyonu entegre eden Vestel, kullanıcılarına güvenlik konusunda yeni bir açılım yapmayı hedeflerken, bu çerçevede Vestel'in Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen yeni sistemle Vestel TV, ev sahipleri yokken evde ve etrafında oluşabilecek hareketleri en gelişmiş teknoloji sensörleriyle algılayarak, gerekli uyarıları yapıyor.

- Sesli komutla açılıp kapanabilen buzdolabı ilgi çekti





Vestel'in 4 bin metrekareye varan standında Endüstri 4.0 içindeki yapay zekayı temsil eden 25 robota entegre edilmiş 25 ekran, gün boyunca renkli içeriği ile ilgi topladı. Şirket, video mapping kullanılarak hazırlanan akıllı ev canlandırması ile ziyaretçilere "geleceği" deneyimletti.

Kendi segmentinin şampiyon beyaz eşyalarını ayrı bir bölümde sergileyen Vestel, yakın dönemin en önemli ihtiyaçlarından biri haline gelecek elektrikli otomobillere özel şarj ünitesini de standında sergiledi. Bir elektrikli araba ile tanıtılan ve piyasanın hızlı şarj gereksinimlerini karşılayan ürün, ortalama bir otomobil pilini 2 saatten daha kısa bir sürede tam şarj etme özelliğini taşıyor.



Vestel'in IFA kapsamında bir diğer öne çıkan ürünü ise buzdolapları oldu.

Vestel standında sergilenen, vakum kabini içeren buzdolabı, dünyanın en hızlı buz yapan ve en hızlı şişe soğutan buzdolabı, 33dBA ile dünyanın en sessiz buzdolabı, dünyanın en az enerji tüketen no frost buzdolabı ve 4 kapılı segmentte A+++ enerji sınıfına sahip dünyanın ilk buzdolabı da katılımcıların ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.

Şirketin enerji verimliliğine sahip, dört kapılı, buzdolabı ile dondurucu bölümlerini ayırarak kokuların birbirine karışmasını önlediği yenilikçi ürünlerinde öne çıkan bir diğer teknoloji ise Vestel Sesli Komut Teknolojisi oldu. Teknoloji sayesinde Vestel buzdolaplarının kapısı sesli komut ile açılıp kapanabilirken, bu teknoloji de fuarda dikkat çeken ürünlerinden oldu.





- Programını kendi belirleyen çamaşır makinesi Vestel standında yerini aldı





Çamaşır makinelerinde de fark yaratmayı hedefleyen şirketin yanlış yıkama sorununu ortadan kaldıran ve çamaşırın özelliğini algılayarak, hangi programda yıkaması gerektiğini kendi belirleyen ürünleri IFA'da sergilendi.

Intelli-Care teknolojisinin kullanıldığı bu ürünün yanı sıra, 39 dBA ses seviyesine sahip dünyanın en sessiz çamaşır makinesi ve 76 t-shirt'ü aynı anda yıkayabilen 12 kilogram kapasiteye sahip çamaşır makinesi de fuarda yerini alan ürünlerden oldu.

Bulaşık makinesi ve fırınlarda da en yeni ve akıllı teknolojilerini görücüye çıkaran Vestel, standında akıllı telefonlara yer vermeyi de ihmal etmedi. En son tanıtımını yaptığı akıllı telefonu Z10'u da fuar kapsamında segileyen Vestel, akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştırmak istediğini, Z10 siparişlerine yetişmekte zorlandığını açıkladı.