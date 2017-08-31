Vestel'den IFA 2017'ye

BERLİN (AA) - Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Dünyada artık akıllı olmayan cihazın yeri kalmayacak, 2 sene içinde Vestel'den çıkan her ürünün bağlanmaya müsait ve akıllı olmasını hedefliyoruz. Bunu en geç 2 sene içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Vestel, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak değerlendirilen ve her yıl Berlin'de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA kapsamında yeni teknolojilerini tanıttı.

Resmi açılışı yarın yapılacak fuar öncesi Vestel standında gazetecilerle bir araya gelen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, şirketin yeni teknolojileri, işbirlikleri ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Vestel olarak bu sene IFA'ya 27'inci defa katıldıklarını belirten Erdoğan, 100 metrekarelik stanttan şu an 4 bin metrekareye varan standa ulaştıklarını, fuar kapsamında 3 stantları bulunduğunu söyledi.

Erdoğan 2,4 milyar dolar ihracat cirosuna ulaştıklarını ve 155 ülkeye ihracat yaptıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Fuarları çok önemsiyoruz. Bu seneki fuar şu ana kadar yaptığımız en güzel stantlardan biri ve çok ilgi çekecek. Geçen sene robotları, endüstri 4.0'ı sergilemiştik, bu sene çok daha şık, yazılıma yönelik, yapay zeka uygulamamız var. Bu seneki sunumuzu yapay zekalı televizyonlarla, içerikle yapıyoruz. Çok fazla ürünümüz var. Dünyada bir akıllı trend var. Bundan 20-50 sene sonra olacakları şu an hayal etmemiz mümkün değil.

Henüz başında olduğumuz teknolojik gelişmeleri takip edemeyen şirketler kaybolup gidecekler. Tüketici elektroniği dünyasının seyrini değiştirecek ürünlerin tanıtıldığı bu fuarda, dönüşümü yakalayanlardan değil, dönüşümü yaratanlardan olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Geleceğin 'akıllı' dünyasında Vestel imzası var ve bundan gurur duyuyoruz."

- "Amazon ile işbirliği yaptık"

Erdoğan toplantı kapsamında ilk defa Amazon ile işbirliğine gittiklerini açıkladı.

İşbirliği kapsamında Vestel'in akıllı çamaşır makinesini, Amazon'un Dash Replenishment hizmeti ile birleştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Bizim çamaşır makinelerimiz Dash Replenishment hizmetine bağlanıyor ve akıllı çamaşır makineleri artık kendi kendine deterjan ve yumuşatıcı siparişi veriyor. Vestel’in ürettiği akıllı çamaşır makinelerine entegre edilen Amazon Dash Replenishment hizmeti, ürün içerisindeki deterjan ve yumuşatıcı azaldığında otomatik olarak Amazon Servisleri üzerinden sipariş verecek." şeklinde konuştu.

Amazon ile yapılan diğer bir iş birliğine göre Vestel'in ürettiği televizyonların, Amazon'un ev içi akıllı asistan cihazı Alexa'nın ekosistemine dahil olduğunu bildiren Erdoğan, böylece tüketicilerin Amazon Echo veya Echo Dot'u kullanarak Alexa ile konuşarak televizyonunu sesli komut ile kontrol edebileceğini anlattı.

Turan Erdoğan, akıllı ürünlerin yapımının kolay olduğunu belirterek, akıllı platformlar üzerine kurulacak iş modellerinin daha önemli hale geldiğini söyledi. Bu iş modellerini doğru kurabilen şirketlerin önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacağını anlatan Erdoğan, Vitra ile yaptıkları iş birliği kapsamında "Vestel akıllı ayna"yı hayata geçirdiklerini duyurdu.

"Türkiye'nin ilk akıllı aynası" olma özelliğine sahip olan üründe tüketicilerin hava durumu, takvim, trafik bilgisi, senkronize edilmiş sosyal medya ağları ve haber akışı bilgilerine sahip olabileceğini anlatan Erdoğan, ürün ile kullanıcıların, stereo hoparlörleri ile müzik keyfi de yaşayabileceğine işaret etti.

- "Fuar kapsamında 790 yeni ürün gösteriyoruz"

Fuar kapsamında 790 tane yeni ürün gösterdiklerine dikkati çeken Erdoğan, bu ürünlerin çoğunun akıllı olduğunu söyledi.

Türk ürünlerinde gelinen noktanın önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "Vestel olarak dünya rekortmeni bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolaplarımız var. En ince televizyonları yapıyoruz ve şık tasarımlarla sunuyoruz. Dünyada artık akıllı olmayan cihazın yeri kalmayacak, 2 sene içinde Vestel'den çıkan her ürünün bağlanmaya müsait ve akıllı olmasını hedefliyoruz. Bunu en geç 2 sene içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz."delerini kullandı.

Erdoğan, geçen sene IFA'da duyurulan Toshiba marka anlaşmasına ilişkin de bilgi verdi. Anlaşma kapsamında Toshiba markalı televizyonların Avrupa pazarında üretim, satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduklarını anımsatan Erdoğan, bu kapsamda Toshiba'da hedeflerin aşıldığını söyledi.

- "Yılın dörtte birinin siparişini IFA'da almayı hedefliyoruz"

Toplantı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, IFA'nın ticari fuar olması nedeniyle önemli olduğunu, fuar kapsamında önemli işbirliklerinin ve görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Erdoğan, Ekim-Kasım-Aralık siparişlerinin IFA'da verildiğini ve alındığını belirterek, Vestel olarak kendilerinin de yılın dörtte birinin ve hatta daha fazlasının siparişini IFA'da almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Vestel bünyesinde yapılan akıllı teknolojiler hakkında bilgi veren Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Şu an bizde öyle bir ekip var ki, artık onları biz yönlendirmiyoruz, kendi kendilerini yönlendiriyorlar. Hatta şu an biz akıllı çözümleri uygulayan, yazılımları yazan ekiplerimiz için yeni bir departman kuruyoruz, belki ileride bir şirket haline bile gelebilir. Belki ileride bu departman Türkiye'deki diğer firmalara da hizmet veren bir yapı haline gelebilir."

- "Türkiye'deki akıllı telefon pazarında payımız yüzde 7'yi geçti"

Akıllı telefon pazarının rekabetin çok yoğun olduğu bir pazar olduğunu belirten Erdoğan, "En zon Z10'u çıkardık ve şu an siparişleri karşılamakta zorlanıyoruz. Türkiye'deki akıllı telefon pazarında pazar payımız yüzde 7'yi geçti. Android bazlı telefonlar gelecekte pazar paylarını giderek daha da artıracaklar. İhracat konusunda ciddi çabalarımız var." dedi.

Erdoğan Türkiye'de telefon pazarının çok fazla büyümediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfırlanması ile beyaz eşya pazarı yüzde 30 civarında arttı, biz de hemen hemen aynı seviyede artırdık. Benzer bir uygulama televizyonlara da uygulansa televizyon satışları da artar. İnşallah hükümet böyle bir uygulama yapar. ÖTV muafiyeti uygulamasının zamanlaması çok iyiydi, şu an televizyonda böyle bir uygulama için zamanlama çok uygun. ÖTV muafiyetinin televizyona getirilmesi de belki düşünülebilir."

Turan Erdoğan, mobil ürünlerde uygulanabilir çalışmalara özellikle önem verdiklerini belirterek, sesli asistan ile ilgili Ar-Ge birimlerinde "Home asistan" üzerinde bir çalışmanın sürdüğünü duyurdu.

Elektrikli şarj ünitesinin bu sene de IFA'daki standlarında yerini aldığını bildiren Erdoğan, ürünle ilgili ihracat bağlantılarının da yapıldığını aktardı. Elektrikli araba kısmında çalışmalarının bulunup bulunmadığı sorulan Turan Erdoğan, bununla ilgili şu an birşey söylemek için erken olduğunu söyledi.

Televizyon pazarının durumuna ilişkin de değerlendirme yapan Erdoğan, "Türkiye'de televizyon pazarı bu sene stabil gitti, dünyada ise düşüş var. Vestel olarak yıl sonuna kadar televizyon pazar payımızda yüzde 10 büyüme hedefliyoruz. " diye konuştu.

Erdoğan, Toshiba'nın TV biriminin satışına ilişkin bir soru üzerine, henüz orada bir gelişme yaşanmadığını aktardı.