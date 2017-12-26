Vestel’den yılbaşı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Vestel yılbaşında hediye alacaklar için için kırmızı ürünler ile uygun alternatifler sunuyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel, yılbaşında hediye alacaklar için için kırmızı ürünler ile yılbaşı ruhuna uygun alternatifler sunuyor. Blender setinden retro buzdolabına, çay makinesinden, saç şekillendiricisine kadar geniş ürün yelpazesinde kırmızı renk alternatifi sunan Vestel, yeni yıl alışverişlerinde tüketicilerinin hayatını kolaylaştırıyor.



Tarçın K El Blender seti, farklı başlıklarıyla birçok ihtiyaca yanıt veriyor. Tavsiye edilen satış fiyatı 169 lira olan set, doğrama, ezme, çırpma gibi işlemleri gerçekleştirirken, mutfağınıza pratiklik getiriyor.

Yeni yılın ilk sabahını lezzetli tostlar ile şenlendirmek isteyenler için Vestel Sefa Serisi T2500 tost makinesi, 6 kişilik tost kapasitesi ve çıkarılarak yıkanabilen yapışmaz plakaları sayesinde rahat bir kullanım sunuyor. Tavsiye edilen satış fiyatı 219 lira olan 3 kademeli ısı ayar düğmesine sahip tost makinesinin 180 derece açılabiliyor olması ızgara şeklinde kullanımını kolaylaştırıyor.



Vestel'in Mix&Go Blender serisi, yeni yılda formunu korumak isteyenlere taze sebze ve meyveler ile özel karışımlar hazırlama imkanı sunuyor. Rahatça takılıp çıkarılabilen karıştırma şişeleri, paslanmaz bıçakları, meyve ve sebzelerden sağlıklı içecekler hazırlamayı mümkün kılıyor. Meyveli karışımlar, smoothie, ayran ve buzlu kahve gibi içecekleri pratik bir şekilde hazırlayabilen ve tavsiye edilen satış fiyatı 139 lira olan Vestel Mix&Go Blenderler'ın kırmızı dışında turuncu, yeşil ve siyah renk seçenekleri de mevcut.

Performansı ve tasarımıyla çay tutkunlarının tüm beklentilerini karşılayacak olan Vestel Sefa Kırmızı İnox Çay Makinesi, 1,1 litre demlik kapasitesi ve 360 derece dönebilen kablosuz kullanımıyla öne çıkıyor. Estetik tasarımıyla mutfak tezgahında baş rolü alacak olan Vestel Sefa, 299 lira ile satışa sunuluyor.

Desibel, H400 bluetooth hoparlörler farklı tasarımları ile hem işitsel hem de görsel zevklere hitap ediyor. 3 W (RMS) x2 ses çıkış gücü ile net sesler sunan Desibel hoparlörler, 8 saate kadar süren kablosuz müzik dinleme özelliği ile eğlenceli ortamların keyfine keyif katıyor. USB ile şarj edilme imkanına da sahip Desibel H400 Bluetooth Hoparlör siyah ve kırmızı renk seçenekleri ile 199 liraya Vestel satışa sunuluyor.





Ergonomik tasarımı ve kullanım kolaylığıyla dikkatleri üzerine çeken Vestel Tarçın K Mikser, 5 ayrı hız kademesine sahip. Malzemeleri homojen bir şekilde kolayca karıştıran Vestel Tarçın K 129 liradan satılacak.

Vestel'in mutfakları renklendirmek üzere sunduğu A+ enerji sınıfı Retro buzdolapları, çok yönlü soğutma sistemi, koku filtresi ve geniş hacmi ile teknolojiyi farklı tasarımla buluşturuyor. Tavsiye edilen satış fiyatı 2 bin 779 lira olan Retro NFK510, akıllı defrost sistemi ile buzlanma veya karlanma sorunu son buluyor.



Vestel'in Açelya saç şekillendiricileri, sahip oldukları seramik kaplı maşaları ile yıpranmadan şekillenen sağlıklı saçlar yaratıyor. Açelya M ve S olmak üzere iki modelde sunulan saç şekillendiricileri, LCD ekran üzerinden 210˚C’ye kadar ulaşan ayarlanabilir ısı ayarına sahip. 360 derece dönebilen başlıkları kolay kullanım sunarken, aşırı ısınmaya karşı sunulan özel emniyet sistemi güvenliği en üst düzeye taşıyor. Açelya S'in tavsiye edilen satış fiyatı 79 lira, Açelya M'in ise 89 liradan satışa sunuluyor.



Vestel'in, A+++ enerji sınıfına göre yüzde 30 daha fazla tasarruf sağlayan 9 kilo kapasiteli Hızlı 9812 TKE çamaşır makinesi enerji tasarrufunun yanında, evinizi de renklendiriyor. Hayatı kolaylaştıran ve zaman kazandıran 12 dakikalık hızlı programı ile az kirli çamaşırları veya acil durumlar için kullanım kolaylığı sunuyor. Tavsiye edilen satış fiyatı bin 949 lira olan Vestel'in kırmızı çamaşır makinesi, sessiz Inverter Motoru ile yıkama ve sıkma sırasındaki ses seviyesini fark edilir ölçüde azaltırken, 10 yıl motor garantisi sunuyor.









