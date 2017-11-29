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Vestel’e En Yenilikçi Marka ödülü

- Vestel, Plus X Award’da En Yenilikçi Marka ödülünü kazandı

Vestel’e En Yenilikçi Marka ödülü

- Vestel, Plus X Award’da En Yenilikçi Marka ödülünü kazandı

29 Kasım 2017 Çarşamba 12:30
Vestel’e En Yenilikçi Marka ödülü

İSTANBUL (AA) - Vestel, Plus X Award'da "En Yenilikçi Marka" ödülüne layık görüldü.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel, dünyanın en iyi markalarının yarıştığı Plus X Award'da yılın en yenilikçi markası seçildi.

Plus X Award'da, teknoloji dünyasına kattığı yeniliklerin yanı sıra tasarım alanında da dikkatleri üzerine çeken Vestel, telekomünikasyon ürün grubunda "En Yenilikçi Marka" ödülüne layık görüldü.

İnovatif teknolojilerin ödüllendirildiği ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği yarışmada, yenilik, tasarım, yüksek kalite, kullanım kolaylığı, işlevsellik, ergonomi ve ekoloji alanlarında ürünlerinin yenilikçiliğini ön plana çıkaran markalar onurlandırılıyor.

Plus X Award, 14 yılı aşkın süredir düzenleniyor ve her yıl teknoloji, spor ve yaşam alanlarında dünyanın önde gelen markalarını ödüllendiriyor. Yarışmaya katılan markaların ürünlerinde aranan en önemli özellikler, yüksek kalite, uzun ömürlülük ve yenilikçi yaklaşıma sahip olması. Plus X Award, yarışmaya katılan şirketlerin inovatif yaklaşımlarını cesaretlendirerek gelişmelerini ve inovasyon alanında rekabet güçlerini artırmalarını destekliyor.

Anahtar Kelimeler:
En Yenilikçi MarkaPlus X AwardVestel
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