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Viyana tren biletleri SunExpress'te

ANTALYA (AA) - İzmir ve Antalya'dan Viyana'ya uçan yolcular, Viyana tren biletlerini de SunExpress uçuşlarında havada satın alabilecekler.SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansanın ortak kuruluşu...

Viyana tren biletleri SunExpress'te

ANTALYA (AA) - İzmir ve Antalya'dan Viyana'ya uçan yolcular, Viyana tren biletlerini de SunExpress uçuşlarında havada satın alabilecekler.SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansanın ortak kuruluşu...

07 Eylül 2017 Perşembe 18:56
Viyana tren biletleri SunExpress'te

ANTALYA (AA) - İzmir ve Antalya'dan Viyana'ya uçan yolcular, Viyana tren biletlerini de SunExpress uçuşlarında havada satın alabilecekler.

SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpress'in City Airport Train ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, İzmir ve Antalya'dan gerçekleştirilen Viyana uçuşlarında, Viyana tren bileti de satılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, City Airport Train'in, Viyana'da havaalanı ve şehir merkezi arasında durmaksızın en hızlı ulaşımı sunduğunu belirterek, "Son yıllarda izlediğimiz kişiselleştirilmiş hizmet anlayışımız çerçevesinde, misafirlerimize yeni bir hizmet daha sunuyoruz. Bu stratejimiz doğrultusunda istediği koltuğu seçen, ihtiyacı olduğu ağırlıkta bagajla seyahat eden, istediği yemeği seçen yolcularımız, artık Viyana'da uçaktan indiği zaman bineceği trenin biletini de uçuş esnasında satın alabilecek." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaIzmirSUNEXPRESSViyana Tren Bileti
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