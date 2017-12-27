Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111940
ALTIN
157.977
DOLAR
3.8232
STERLİN
5.1168
EURO
4.5403
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Formayı kim istiyorsa, o burada kalır
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Formayı...
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: Maçta 3-4 gol de bulabilirdik
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: Maçta...
Galatasaray, kupada avantaj yakaladı
Galatasaray, kupada avantaj yakaladı
TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda etti
TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda...

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda bağış rekoru kırıldı

- Vodafone İstanbul Maratonu'nda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 10 milyon 689 bin 618 lira ile rekor miktarda bağış toplandı

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda bağış rekoru kırıldı

- Vodafone İstanbul Maratonu'nda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 10 milyon 689 bin 618 lira ile rekor miktarda bağış toplandı

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:51
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda bağış rekoru kırıldı

İSTANBUL (AA) - Dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan, Vodafone İstanbul Maratonu'nda bu yıl bağış rekoru kırıldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla 12 Kasım'da koşulan Vodafone İstanbul Maratonu'nda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 10 milyon 689 bin 618 lira ile rekor miktarda bağış toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda, koşuya katılan sivil toplum kuruluşlarının sayısının da artmasıyla bu kurumların bağış toplayabilmesi için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline geldi.

42 bin 195 metre, 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride tamamlanan Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na Türkiye dahil 111 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu katıldı.

Avrupa'nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 100 bin İstanbullu da yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti.

Anahtar Kelimeler:
VodafoneVodafone İstanbul Maratonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartlarda biriken puanlar 2018'de kullanılabilecek
Kartlarda biriken puanlar 2018'de kullanılabilecek
TAV, 2018'de yurt dışında atağa geçecek
TAV, 2018'de yurt dışında atağa geçecek
BEDAŞ'ta kışa hazırlıklar tamam
BEDAŞ'ta kışa hazırlıklar tamam
Sanayi ürün istatistikleri açıklandı
Sanayi ürün istatistikleri açıklandı
'İzmir boyozu'na coğrafi işaret
'İzmir boyozu'na coğrafi işaret
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar
ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar
Anadolu Grubu holding şirketleri tek çatı altında birleşiyor
Anadolu Grubu holding şirketleri tek çatı altında birleşiyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim