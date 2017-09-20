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Vodafone, Baykuş Ödüllerinden 5 ödül kazandı

- Vodafone, beşincisi düzenlenen Baykuş Ödüllerinde araştırma projeleriyle 3 Gümüş ve 2 Bronz ödüle layık görüldü

Vodafone, Baykuş Ödüllerinden 5 ödül kazandı

- Vodafone, beşincisi düzenlenen Baykuş Ödüllerinde araştırma projeleriyle 3 Gümüş ve 2 Bronz ödüle layık görüldü

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:50
Vodafone, Baykuş Ödüllerinden 5 ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Baykuş Ödüllerinde büyük bir başarıya imza atarak 5 ödül birden aldı.

Şirketin açıklamasına göre, Vodafone, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından sektörün en başarılı pazarlama ve sosyal araştırma projelerini ödüllendirmek amacıyla beşincisi düzenlenen Baykuş Ödüllerinde araştırma projeleriyle 3 Gümüş ve 2 Bronz ödüle layık görüldü.

Vodafone Türkiye Araştırma Ekibi, "Usta Baykuş" kategorisinde "Aklından Bir Uygulama Tut" projesiyle Bronz, "İçgörülü Baykuş" kategorisinde "Aboneyi 'Cep'te Göremeyenlerde Bugün" projesiyle Gümüş, "İnatçı Baykuş" kategorisinde "Israrlı Takip Başarıyı Yakalar" projesiyle Gümüş ve "İnovatif Baykuş" kategorisinde "Çizgi Altı: Teknolojik Yaklaşımla Sıcak Takip" projesiyle Bronz, "Nasa'da Başlayan Yolculuk" projesiyle ise Gümüş Ödül aldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Marka ve Strateji Direktörü Ebru Özgüç, müşterisini dinleyen, müşterisinin istek ve ihtiyaçlarına göre hizmetlerine şekil veren bir marka olduklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müşterilerimizin 'Vodafone' algısını kalite odaklı ürün ve servislerle sürekli yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, pazar ve tüketici araştırmalarına büyük önem veriyoruz. Bu araştırmalar sonucu elde ettiğimiz müşteri içgörüleri, pazarlama kararlarımıza yön verdiği gibi, her yeni ürün ve hizmetimizin de temelini oluşturuyor. İnovatif ve teknolojik araştırma yöntemlerini geleneksel araştırma çalışmaları ile birlikte kullanarak tüketicilerimizi iş yapış modelimizin kalbinde tutuyoruz."

Özgüç, çalışmaları sayesinde bu yıl 5 ödül birden aldıklarını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Vodafone
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