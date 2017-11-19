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Vodafone, Felis'te Yılın Reklam vereni oldu

- Vodafone, MediaCat Felis Ödülleri'nde Yılın Reklam vereni seçildi

Vodafone, Felis'te Yılın Reklam vereni oldu

- Vodafone, MediaCat Felis Ödülleri'nde Yılın Reklam vereni seçildi

19 Kasım 2017 Pazar 11:01
Vodafone, Felis'te Yılın Reklam vereni oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone, bu yıl 12. kez düzenlenen ve pazarlama iletişiminin en prestijli ödülleri arasında yer alan MediaCat Felis Ödülleri'nde Yılın Reklam vereni seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, bu yıl 3 bin 385 başvuruyla tarihi bir başarı yakalayan Felis Ödülleri'nde 13 dalda 1 büyük, 21 Felis ve 19 başarı olmak üzere toplam 41 ödül birden kazanarak en çok ödül alan kurumlar arasına girdi.

Vodafone'un Red Fi Sponsorluk Kurtarılan İmzalar kampanyası ise Medya dalında Büyük Ödül'e layık görüldü.

Vodafone, Red Fi Sponsorluk Kurtarılan İmzalar kampanyasıyla medya dalında ödüle layık görülürken, Özür Dileriz – Atlama, Özür Dileriz – Meteor, Özür Dileriz – Balina, #BizKaraKartalız, Baba Ben Uyuyamıyorum, Red Fi Retweet to Watch, Free WiFi - Kürk, Kamyon Yazıları, Vodafone Park #AnnelerGünü, Canım Telefonum, Efsane Geri Dönüyor, Free WiFi - Hırsız, Free Wi-Fi Papaz, Yavaş İnternet – Cımbız – Dövme – Yarabandı, Treephone, Red Pass Foursquare check-in History, İzlesene Data Calculator, Yarını Kodlayanlar ve Girişimcilikte Önce Kadın gibi proje ve çalışmalarıyla da 21 Felis ve 19 Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Diğer yandan, Y&R Team Red Istanbul, Tribal Worldwide Istanbul, Mindshare Turkey, Kala Film, C-Section ve Benchmark, Vodafone için hazırladıkları kampanyalarla ödül kazanan ajanslar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, iletişim teknolojileriyle herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, müşterisini dinleyen, müşterisinin istek ve ihtiyaçlarına göre hizmetlerine şekil veren bir markayız. Her zaman en yeni iletişim mecralarını kullanarak abonelerimize ulaşmayı ilke ediniyoruz. Bunun için dijitalleşmeyi inovatif pazarlama anlayışımızın kalbine koyuyoruz. İnovatif bir pazarlama stratejisi için sürekli değişen ve gelişen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak yetmiyor. Uzun soluklu bir pazarlama stratejisinde gelişen trendleri takip ederek oluşabilecek ihtiyaçları öngörmek, bunları yenilikçi mecraları kullanarak müşteriye sunmak, müşteriyi hem memnun edip hem de şaşırtmak gerekiyor. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz pazarlama iletişimi kampanyalarıyla gurur duyuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Felis Ödülleri'nde en çok ödül alan kurumlar arasına girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de medya ve kreatif ajanslarımızla olan güçlü ve verimli iş birliklerimizi sürdüreceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Vodafone
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