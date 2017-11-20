İSTANBUL (AA) - Vodafone, Alcatel tarafından geliştirilen yeni "Akıllı Çocuk Saati" çözümüyle ebeveynlere çocuklarını günün her saatinde takip etme ve diledikleri zaman onlarla iletişim kurma imkanı veriyor.
Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Dijital Yaşam Tarifesi ile birlikte gelen "Akıllı Çocuk Saati", 12 ve 24 ay taksit seçenekleri ve tarifeye ek ayda 10 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.
GPS konum belirleyici, güvenli bölge oluşturma, yalnızca ebeveyn tarafından belirlenen en fazla 10 kişiyle konuşma ve sesli mesajlaşma gibi özellikler içeren "Akıllı Çocuk Saati", ebeveynlerin çocuklarını takip edebilmesi için güvenilir bir çözüm sunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, müşterilerinin yaşam kalitesini yükselten dijital teknolojiler sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
- Çocuk takibinde güvenilir çözüm
Ağırlıklı olarak 4-10 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirilen "Akıllı Çocuk Saati", GPS konum belirleyici, yalnızca ebeveyn tarafından belirlenen en fazla 10 kişiyle konuşma ve sesli mesajlaşma, acil durumlar için en fazla 10 numaranın kaydedilebildiği SOS butonu ve 112’yi arama, güvenli bölge tanımlama, güvenli bölge giriş/çıkış uyarıları, güvenli kişileri tanımlama gibi özellikleriyle ebeveynlerin çocuklarını takip edebilmesi için güvenilir bir çözüm sunuyor.
Suya ve toza dayanıklı olan "Akıllı Çocuk Saati", 4 güne kadar bekleme süresi, çocukların hareketlerini izleme imkanı veren adım sayar, Nano SIM kart girişi, iOS/Android uygulamaları gibi özellikleriyle hem ebeveynlerin hem de çocukların hayatında önemli kolaylıklar sağlıyor.