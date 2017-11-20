İSTANBUL (AA) - Vodafone, Alcatel tarafından geliştirilen yeni "Akıllı Çocuk Saati" çözümüyle ebeveynlere çocuklarını günün her saatinde takip etme ve diledikleri zaman onlarla iletişim kurma imkanı veriyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Dijital Yaşam Tarifesi ile birlikte gelen "Akıllı Çocuk Saati", 12 ve 24 ay taksit seçenekleri ve tarifeye ek ayda 10 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

GPS konum belirleyici, güvenli bölge oluşturma, yalnızca ebeveyn tarafından belirlenen en fazla 10 kişiyle konuşma ve sesli mesajlaşma gibi özellikler içeren "Akıllı Çocuk Saati", ebeveynlerin çocuklarını takip edebilmesi için güvenilir bir çözüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, müşterilerinin yaşam kalitesini yükselten dijital teknolojiler sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, dijitalleşmeyi mümkün olduğu kadar çok insanın hayatına entegre edecek, dijital bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve erişilebilir kılacak yenilikçi ürün ve servisler sunmaya odaklanıyoruz. Herkesi geleceğin heyecan verici yeni teknolojilerinden yararlanmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarına her an her yerden ulaşmak ve nerede olduğunu bilmek isteyen tüm anne babalar için güvenilir bir çocuk takip çözümü sunuyoruz. Alcatel iş birliğiyle sunduğumuz Akıllı Çocuk Saati ile ebeveynler çocuklarını günün her saatinde takip edebilecek ve diledikleri zaman onlarla iletişim kurabilecek. Vodafone olarak, abonelerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmaya ve akıllı hale getirmeye devam edeceğiz."





- Çocuk takibinde güvenilir çözüm







Ağırlıklı olarak 4-10 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirilen "Akıllı Çocuk Saati", GPS konum belirleyici, yalnızca ebeveyn tarafından belirlenen en fazla 10 kişiyle konuşma ve sesli mesajlaşma, acil durumlar için en fazla 10 numaranın kaydedilebildiği SOS butonu ve 112’yi arama, güvenli bölge tanımlama, güvenli bölge giriş/çıkış uyarıları, güvenli kişileri tanımlama gibi özellikleriyle ebeveynlerin çocuklarını takip edebilmesi için güvenilir bir çözüm sunuyor.



Suya ve toza dayanıklı olan "Akıllı Çocuk Saati", 4 güne kadar bekleme süresi, çocukların hareketlerini izleme imkanı veren adım sayar, Nano SIM kart girişi, iOS/Android uygulamaları gibi özellikleriyle hem ebeveynlerin hem de çocukların hayatında önemli kolaylıklar sağlıyor.