Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103912
ALTIN
161.099
DOLAR
3.9233
STERLİN
5.1907
EURO
4.6062
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına...
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...

Vodafone'dan "Akıllı Çocuk Saati"

- Vodafone, yeni "Akıllı Çocuk Saati" çözümüyle ebeveynlere çocuklarını günün her saatinde takip etme ve diledikleri zaman onlarla iletişim kurma imkanı veriyor

Vodafone'dan "Akıllı Çocuk Saati"

- Vodafone, yeni "Akıllı Çocuk Saati" çözümüyle ebeveynlere çocuklarını günün her saatinde takip etme ve diledikleri zaman onlarla iletişim kurma imkanı veriyor

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:12
Vodafone'dan

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Alcatel tarafından geliştirilen yeni "Akıllı Çocuk Saati" çözümüyle ebeveynlere çocuklarını günün her saatinde takip etme ve diledikleri zaman onlarla iletişim kurma imkanı veriyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Dijital Yaşam Tarifesi ile birlikte gelen "Akıllı Çocuk Saati", 12 ve 24 ay taksit seçenekleri ve tarifeye ek ayda 10 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

GPS konum belirleyici, güvenli bölge oluşturma, yalnızca ebeveyn tarafından belirlenen en fazla 10 kişiyle konuşma ve sesli mesajlaşma gibi özellikler içeren "Akıllı Çocuk Saati", ebeveynlerin çocuklarını takip edebilmesi için güvenilir bir çözüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, müşterilerinin yaşam kalitesini yükselten dijital teknolojiler sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, dijitalleşmeyi mümkün olduğu kadar çok insanın hayatına entegre edecek, dijital bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve erişilebilir kılacak yenilikçi ürün ve servisler sunmaya odaklanıyoruz. Herkesi geleceğin heyecan verici yeni teknolojilerinden yararlanmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarına her an her yerden ulaşmak ve nerede olduğunu bilmek isteyen tüm anne babalar için güvenilir bir çocuk takip çözümü sunuyoruz. Alcatel iş birliğiyle sunduğumuz Akıllı Çocuk Saati ile ebeveynler çocuklarını günün her saatinde takip edebilecek ve diledikleri zaman onlarla iletişim kurabilecek. Vodafone olarak, abonelerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmaya ve akıllı hale getirmeye devam edeceğiz."


- Çocuk takibinde güvenilir çözüm


Ağırlıklı olarak 4-10 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirilen "Akıllı Çocuk Saati", GPS konum belirleyici, yalnızca ebeveyn tarafından belirlenen en fazla 10 kişiyle konuşma ve sesli mesajlaşma, acil durumlar için en fazla 10 numaranın kaydedilebildiği SOS butonu ve 112’yi arama, güvenli bölge tanımlama, güvenli bölge giriş/çıkış uyarıları, güvenli kişileri tanımlama gibi özellikleriyle ebeveynlerin çocuklarını takip edebilmesi için güvenilir bir çözüm sunuyor.

Suya ve toza dayanıklı olan "Akıllı Çocuk Saati", 4 güne kadar bekleme süresi, çocukların hareketlerini izleme imkanı veren adım sayar, Nano SIM kart girişi, iOS/Android uygulamaları gibi özellikleriyle hem ebeveynlerin hem de çocukların hayatında önemli kolaylıklar sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Akıllı Çocuk SaatiVodafone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
"E-ihracat, 2023 hedeflerinde önemli rol oynayacak"
VakıfBank Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 80 milyon avro kredi aldı
VakıfBank Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 80 milyon avro kredi aldı
Kütahya'da OEDAŞ kışa hazır
Kütahya'da OEDAŞ kışa hazır
Altının gramı rekorlara devam ediyor
Altının gramı rekorlara devam ediyor
Cardtek Pazarlama Direktörlüğü'ne Fatih Serdar Çelik atandı
Cardtek Pazarlama Direktörlüğü'ne Fatih Serdar Çelik atandı
Sanayide 213 bin yeni istihdam
Sanayide 213 bin yeni istihdam

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim