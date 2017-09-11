Vodafone'dan Irma'nın vurduğu bölgelere iletişim desteği

İSTANBUL (AA) - Vodafone Grup Vakfı, Irma kasırgasının büyük yıkıma yol açtığı Karayipler'deki Guadeloupe Adası'na yardım götürüyor. Vodafone ekibi, "Anında Kurulabilen Dijital Şebeke" ekipmanıyla bölgedeki kurtarma ekiplerine iletişim desteği verirken, afetzedelerin de aile ve arkadaşlarıyla tekrar bağlantı kurmasına yardımcı olacak.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone Grup Vakfı, tarihin kayda geçen "en büyük Atlas Okyanusu kasırgası ve en güçlü 7. kasırgası" olan Irma'nın Karayip Adaları'nda neden olduğu yaraları sarmak için harekete geçti.

Karayip Adaları'ndan Guadeloupe'da bulunan Pointe-a-Pitre şehrine Anında Kurulabilen Dijital Şebekeler götüren vakıf, Irma kasırgasının büyük yıkıma yol açtığı bu bölge için iletişim desteği sağlayacak.

Vodafone'un Anında Kurulabilen Dijital Şebekeler ekibi, yerel operatörlere destek verecek ve mobil iletişimin yeniden sağlanabilmesi için Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu Telecoms Sans Frontieres (Sınır Tanımayan Telekom) ile birlikte çalışacak.

Bölgede yardım çalışmalarını yürüten yerel ekiplere de destek verecek olan Vodafone ekibi, onlarca kişinin ölümüne yol açan kasırganın ardından afetzedelerin sevdikleriyle yeniden bağlantı kurabilmesine yardımcı olacak.

Vodafone ekibi, Anında Kurulabilen Dijital Şebeke ekipmanının ne zaman ve nerede kurulması gerektiğine Guadeloupe'daki yerel operatörler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte karar verecek.

Guadeloupe'un, Irma Kasırgası'ndan en fazla etkilenen St Martin, St Barts ve Barbuda gibi bölgelere en yakın ada olduğu için tercih edildiği bildirildi.





- 4 valizde taşınabilen 3G mobil şebekesi





Tamamı Vodafone çalışanlarından oluşan Vodafone Grup Vakfı gönüllü ekibi, Anında Kurulabilen 3G Şebekesi'ni kurmak için hazırda bekliyor. 3G bağlantısı içeren bu mobil şebeke, 4 ayrı valizde herhangi bir ticari uçuşla taşınabiliyor.

Ekipmanın içinde iki Anında Kurulabilen Şarj Cihazı ile bir Anında Kurulabilen Dijital Eğitim Merkezi bulunuyor. Bir dış mekan mobil şarj istasyonu olan Anında Kurulabilen Şarj Cihazı, 66 ayrı şarj noktasından oluşuyor.

"Kutuya sığdırılmış bir dijital okul" olan Anında Kurulabilen Dijital Eğitim Merkezi ise Guadeloupe'da farklı bir amaç için kullanılacak. Bir "acil durum siber kafe" olarak kullanılacak bu kutularla afetzedelere sevdikleriyle bağlantı kurma imkanı sağlanırken, insani yardım programına da destek verilecek.

Irma kasırgasından etkilenen felaketzedeler, bu acil durum siber kafeleri kullanarak tablet bilgisayar ödünç alabilecek, akıllı telefonlarını ücretsiz şarj edebilecek ve yine ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabilecek.





- 1 kilometre yarıçaplık alanda kapsama

Vodafone Grup Vakfı'nın Anında Kurulabilen 3G Şebekesi ekipmanı, bir otomobilin arka bagajında ya da ticari uçuşlarla taşınabilecek kadar hafif olduğundan, özellikle afet bölgelerine hızlı yardım ulaştırılmasını mümkün kılıyor.

Bir anten, katlanabilir bir direk, bir endüstriyel bilgisayar ve temel alıcı-verici iletim istasyonundan oluşan ekipman, jeneratörlerle çalışıyor ve bir kilometre yarıçaplık bir alanda kapsama sağlayabiliyor.

Guadeloupe, Vodafone Grup Vakfı Anında Kurulabilen Dijital Şebeke ekibinin 11. acil durum özel görevi olacak. Anında Kurulabilen Dijital Şebeke, daha önce 2015 Nepal depreminde ve Kasım 2013'te Filipinler'de Haiyan tayfununda kullanıldı.

Haiyan tayfununda sistem üzerinden 443 bini aşkın çağrı yapıldı ve 1,4 milyon SMS gönderildi. Filipinler, Kenya ve Güney Sudan'da Anında Kurulabilen Dijital Şebeke kullanılarak toplam 2,9 milyon çağrı yapıldı.

Diğer yandan, Anında Kurulabilen Şarj Cihazı yakın geçmişte Yunanistan'ın Midilli ve Sisam Adaları'ndaki mülteci kamplarında kullanıldı. Bölgede 84 bin 600 cihaz bu sistemle birbirine bağlandı.

Anında Kurulabilen Dijital Eğitim Merkezleri ise halihazırda Sahraaltı Afrika'daki mülteci kamplarında bulunan okullarda binlerce çocuk ve gencin eğitimine destek oluyor.

Vodafone Grup Vakfı Direktörü Andrew Dunnett, Guadeloupe'daki yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, "Anında Kurulabilen Dijital Şebeke programımız sayesinde kritik zamanlarda iletişim desteği vermek üzere çalışanlarımızı ve teknolojimizi seferber edebiliyoruz. Bir doğal afetin hemen ardından insanların iletişim kurabilmesini sağlamak, hem yardım çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması, hem de afetten etkilenenlerin aile ve arkadaşlarıyla yeniden bağlantı kurabilmesi açısından son derece önem taşıyor" ifadelerini kullandı.