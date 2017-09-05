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Vodafone'lular bayramda 10 milyon GB internet kullandı

- Vodafone aboneleri, arife günü ve Kurban Bayramını kapsayan 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 620 milyon SMS ve 10 milyon GB mobil internet kullandı

Vodafone'lular bayramda 10 milyon GB internet kullandı

- Vodafone aboneleri, arife günü ve Kurban Bayramını kapsayan 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 620 milyon SMS ve 10 milyon GB mobil internet kullandı

05 Eylül 2017 Salı 10:58
Vodafone'lular bayramda 10 milyon GB internet kullandı

İSTANBUL (AA) - Vodafone aboneleri, arife günü ve Kurban Bayramını kapsayan 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 620 milyon SMS ve 10 milyon GB mobil internet kullandı. Mobil internet kullanımı geçen seneye göre 2 kat arttı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22,8 milyon Vodafone abonesi bayram süresince yoğun iletişim trafiği yaşadı. Vodafonelular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika konuştu, 620 milyon SMS attı ve 10 milyon GB mobil internet kullanırken, abonelerin mobil internet kullanımı geçen yıla göre 2 kat arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone abonelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını belirterek, "Ürün ve hizmetlerimizi bu anlayışla geliştiriyoruz. Türkiye'de herkesin onları önemsediğimizi ve Vodafone müşterisi olmanın bir ayrıcalık olduğunu bilmesini istiyoruz. Bu anlayışla, her bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz Kurban Bayramında da geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 1 milyar dakika, 620 milyon SMS ve 10 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi. Bu vesileyle, tüm halkımızın geçmiş bayramını kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu


- En yoğun trafik İstanbul ve Ankara'da yaşandı


Açıklamada yer alan bilgilere göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Van ve Konya olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Adana, İzmir, Samsun, Antalya, Konya ve Van olarak gerçekleşti. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Muğla, Balıkesir, Konya ve Kocaeli şeklinde sıralandı.

Yurt dışına yapılan aramalara bakıldığında, Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Suudi Arabistan, Afganistan, Hindistan, Fransa, Hollanda, Mısır, İngiltere ve Yunanistan olurken, en çok SMS de İngiltere, KKTC, Almanya, ABD, Fransa, Avusturya, Azerbaycan, Hollanda, Rusya Federasyonu ve Suudi Arabistan'a gönderildi.

Vodafone Red aboneleri de yurt içi ve yurt dışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran "Her Şey Dahil Pasaport - Dünya" hizmeti kapsamında bayram süresince tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 103 ülkede Türkiye'deymiş gibi kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıVodafone
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