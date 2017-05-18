Volvo o pazardan çekiliyor

Volvo dizel otomobil pazarından çekiliyor.İsveçli otomobil üreticisi Volvo’nun CEO’su Hakan Samuelsson, nitrojen oksit emisyonunu azaltmanın giderek daha maliyetli hale geldiğini belirterek yeni dizel motorlar geliştirmeyeceklerini duyurdu.Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, Samuelsson, “Daha fazla yeni dizel motor geliştirmeyeceğiz” dedi. Samuelsson, 2013 yılında pazara sundukları dizel modelleri gelecekteki emisyon standartlarını karşılamaları için geliştirmeye devam edeceklerini de vurguladı.Volvo dizel motorundan çekilen ilk büyük üretici oldu.