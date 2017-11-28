Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103482
ALTIN
163.513
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2162
EURO
4.6665
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya...
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir'
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek...
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklama
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in...
A Milli Basketbol Takımı liderlik koltuğuna oturdu
A Milli Basketbol Takımı liderlik...
Brezilyalı Ze Roberto futbola veda etti
Brezilyalı Ze Roberto futbola veda...

Workup Girişimcilik Programı ilk mezunlarını verdi

- Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House tarafından yönetilen Workup Girişimcilik Programı, ilk mezunlarını verdi - İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezen: - "Her şeyi kendim yapacağım dönemi çoktan bitti. Girişimci ekosistemi oyuncularıyla daha yakın çalışılması gerekiyor"

Workup Girişimcilik Programı ilk mezunlarını verdi

- Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House tarafından yönetilen Workup Girişimcilik Programı, ilk mezunlarını verdi - İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezen: - "Her şeyi kendim yapacağım dönemi çoktan bitti. Girişimci ekosistemi oyuncularıyla daha yakın çalışılması gerekiyor"

28 Kasım 2017 Salı 12:43
Workup Girişimcilik Programı ilk mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House tarafından yönetilen Workup Girişimcilik Programı, ilk mezunlarını verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, program, teknolojik iş fikri ya da erken aşama girişimi olan girişimcileri ihtiyaç duydukları alanda destekleyerek iş fikirlerini geliştirmeye ve işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor.

İlk mezunlarını veren Workup Girişimcilik Programı teknolojik iş fikri ya da erken aşama girişimi olan girişimcileri ihtiyaç duydukları alanda destekleyerek iş fikirlerini geliştirmeye ve işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor.

Workup programının ana destekçisi İş Bankası, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtiyaç duyulan teknoloji odaklı iş yapış biçimlerinin yaygınlaşmasına ve katma değerli dijital iş modellerinin hayata geçebilmesine destek olmayı amaçlıyor.

Programın ilk mezunları olan 9 girişimci ilk bir ayı deneme, toplamda 6 ay süresince alanında uzman kişiler ve banka yöneticilerinden düzenli şekilde mentorluk desteği aldı.

Girişimler bu süre boyunca; iş fikri geliştirme, yalın girişimcilik metotları, araştırma ve müşteri geliştirme, ekip kurma ve yönetme, hukuk, finans ve muhasebe, sunum teknikleri, satış ve pazarlama, devlet hibeleri ve teknik konularda ücretsiz danışmanlık hizmetine erişti. Kolektif House üyesi olan söz konusu girişimciler, Kolektif House'un sunduğu tüm etkinliklere katılım, ayrıcalıklardan yararlanma ve networking yapma fırsatına sahip olurken, ayrıca İş Bankası ve iştirakleri ile iş birliği yapma, müşteri ve geniş iş ortağı ağına erişim imkanına da kavuştu.

Girişimcilerin istek ve ihtiyaçlarına göre sürekli gelişen ve şekillenen programda, teknoloji şirketleri yöneticileri ve başarılı startup kurucuları misafir eğitmen olarak ağırlandı ve ilham etkinlikleri gerçekleştirildi. Pazartesi günleri tüm ekiplerin bir araya geldiği genel gelişim toplantısı, haftada bir düzenlenen War Game (ekiplerin birbirleriyle girişimleri üzerine fikir paylaştığı seanslar) ve Happy Hour'lar ile birlikte hem eğitici hem de eğlendirici zaman geçirildi.

Aynı zamanda girişimlerin tasarım, içerik, sosyal medya yönetimi ve yazılım konularındaki ihtiyaçlarına destek olabilmek adına stajyer üniversite öğrencileri de Workup programına dahil edildi.


- "Bugün dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni iş modelleri rekabeti hızlandırıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, dijitalleşmenin sonuçları arasında yer alan paylaşım ve platform ekonomilerine dikkat çekti.

Sezen, şunları kaydetti:

"Bugün dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni iş modelleri rekabeti hızlandırıyor. Rekabete yeni oyuncular da dahil oluyor. Böyle bir ortamda şartlar daha çok iş birliği fırsatı doğuruyor. Dijitalleşme ile birlikte iş yapma şekilleri de değişiyor. Her şeyi kendim yapacağım dönemi çoktan bitti. Girişimci ekosistemi oyuncularıyla daha yakın çalışılması gerekiyor. Hem dijital çağa ayak uydurmak hem de kuruluş misyonumuza uygun olarak olağan bankacılık faaliyetleri yanında girişimleri desteklemek amacıyla Kolektif House'dayız. Girişimlere yatırımları sadece sermaye katkısı olarak görmüyoruz. Onlara alt yapı sağlayarak, bankamız müşterilerine yönelik ortak kampanyalar tasarlayarak kendilerini hedef müşteri kitlelerine duyurmalarına yardım ediyoruz. Bu tür ortak çalışmalar ile girişimcilerin büyümelerini destekleyebileceğimizi gördük ve bunu sürdüreceğiz. Öte yandan girişimcilerin sermaye desteğine de ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. 2018 yılının bu işler açısından daha hareketli olacağını şimdiden söyleyebilirim. Girişim sermayesi yatırım fonları, kitlesel fonlama gibi çeşitli araçlar 2018’den itibaren daha çok gündemimizde olacak."

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İş Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli elektrikli lokomotifle 4 milyar dolarlık tasarruf hedefi
Milli elektrikli lokomotifle 4 milyar dolarlık tasarruf hedefi
Nuhoğlu İnşaat, 4 projesine kampanya düzenledi
Nuhoğlu İnşaat, 4 projesine kampanya düzenledi
OECD Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
OECD Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
VakıfBank Genel Müdürü Özcan:
VakıfBank Genel Müdürü Özcan:
CDP İklim Konferansı
CDP İklim Konferansı
Milli Yüksek Hızlı Tren seti için ihaleye çıkıldı
Milli Yüksek Hızlı Tren seti için ihaleye çıkıldı
CDP İklim Konferansı
CDP İklim Konferansı
'Cep'ten ayda 441 dakika konuşuldu
'Cep'ten ayda 441 dakika konuşuldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim