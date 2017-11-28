İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House tarafından yönetilen Workup Girişimcilik Programı, ilk mezunlarını verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, program, teknolojik iş fikri ya da erken aşama girişimi olan girişimcileri ihtiyaç duydukları alanda destekleyerek iş fikirlerini geliştirmeye ve işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor.

İlk mezunlarını veren Workup Girişimcilik Programı teknolojik iş fikri ya da erken aşama girişimi olan girişimcileri ihtiyaç duydukları alanda destekleyerek iş fikirlerini geliştirmeye ve işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor.

Workup programının ana destekçisi İş Bankası, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtiyaç duyulan teknoloji odaklı iş yapış biçimlerinin yaygınlaşmasına ve katma değerli dijital iş modellerinin hayata geçebilmesine destek olmayı amaçlıyor.



Programın ilk mezunları olan 9 girişimci ilk bir ayı deneme, toplamda 6 ay süresince alanında uzman kişiler ve banka yöneticilerinden düzenli şekilde mentorluk desteği aldı.

Girişimler bu süre boyunca; iş fikri geliştirme, yalın girişimcilik metotları, araştırma ve müşteri geliştirme, ekip kurma ve yönetme, hukuk, finans ve muhasebe, sunum teknikleri, satış ve pazarlama, devlet hibeleri ve teknik konularda ücretsiz danışmanlık hizmetine erişti. Kolektif House üyesi olan söz konusu girişimciler, Kolektif House'un sunduğu tüm etkinliklere katılım, ayrıcalıklardan yararlanma ve networking yapma fırsatına sahip olurken, ayrıca İş Bankası ve iştirakleri ile iş birliği yapma, müşteri ve geniş iş ortağı ağına erişim imkanına da kavuştu.

Girişimcilerin istek ve ihtiyaçlarına göre sürekli gelişen ve şekillenen programda, teknoloji şirketleri yöneticileri ve başarılı startup kurucuları misafir eğitmen olarak ağırlandı ve ilham etkinlikleri gerçekleştirildi. Pazartesi günleri tüm ekiplerin bir araya geldiği genel gelişim toplantısı, haftada bir düzenlenen War Game (ekiplerin birbirleriyle girişimleri üzerine fikir paylaştığı seanslar) ve Happy Hour'lar ile birlikte hem eğitici hem de eğlendirici zaman geçirildi.

Aynı zamanda girişimlerin tasarım, içerik, sosyal medya yönetimi ve yazılım konularındaki ihtiyaçlarına destek olabilmek adına stajyer üniversite öğrencileri de Workup programına dahil edildi.







- "Bugün dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni iş modelleri rekabeti hızlandırıyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, dijitalleşmenin sonuçları arasında yer alan paylaşım ve platform ekonomilerine dikkat çekti.

Sezen, şunları kaydetti:

"Bugün dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni iş modelleri rekabeti hızlandırıyor. Rekabete yeni oyuncular da dahil oluyor. Böyle bir ortamda şartlar daha çok iş birliği fırsatı doğuruyor. Dijitalleşme ile birlikte iş yapma şekilleri de değişiyor. Her şeyi kendim yapacağım dönemi çoktan bitti. Girişimci ekosistemi oyuncularıyla daha yakın çalışılması gerekiyor. Hem dijital çağa ayak uydurmak hem de kuruluş misyonumuza uygun olarak olağan bankacılık faaliyetleri yanında girişimleri desteklemek amacıyla Kolektif House'dayız. Girişimlere yatırımları sadece sermaye katkısı olarak görmüyoruz. Onlara alt yapı sağlayarak, bankamız müşterilerine yönelik ortak kampanyalar tasarlayarak kendilerini hedef müşteri kitlelerine duyurmalarına yardım ediyoruz. Bu tür ortak çalışmalar ile girişimcilerin büyümelerini destekleyebileceğimizi gördük ve bunu sürdüreceğiz. Öte yandan girişimcilerin sermaye desteğine de ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. 2018 yılının bu işler açısından daha hareketli olacağını şimdiden söyleyebilirim. Girişim sermayesi yatırım fonları, kitlesel fonlama gibi çeşitli araçlar 2018’den itibaren daha çok gündemimizde olacak."



