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World Branding Awards’tan Efes’e “Yılın Markası” ödülü

Efes Pilsen, dünyanın markalarını ödüllendiren World Branding Awards tarafından bulunduğu kategoride “Yılın Markası” seçildi.İngiltere’de düzenlenen törende, Efes Pilsenödülü World BrandingAwards başkanı Richard Rowles’ın elinden aldı.

World Branding Awards’tan Efes’e “Yılın Markası” ödülü

Efes Pilsen, dünyanın markalarını ödüllendiren World Branding Awards tarafından bulunduğu kategoride “Yılın Markası” seçildi.İngiltere’de düzenlenen törende, Efes Pilsenödülü World BrandingAwards başkanı Richard Rowles’ın elinden aldı.

21 Kasım 2017 Salı 21:30
World Branding Awards’tan Efes’e “Yılın Markası” ödülü

Efes Pilsen, İngiltere merkezli bir sivil toplum örgütü olan World Branding Forum tarafından düzenlenen World Branding Awards’ta, kendikategorisinde“Yılın Markası” ödülüne layık görüldü.

İlk kez 2014 yılında düzenlenen World Branding Awards’da, dünyanın en iyi markalarının yaptıkları markalama çalışmaları ve başarıları, marka değerleme, tüketici pazar araştırması ve online halk oylaması ile değerlendiriliyor. Ödül kapsamında organizasyon her sene Dünya’dan 50’den fazla ülkeden araştırma şirketlerine ödül kategorilerini göndererek o senenin en iyi çıkış yapan, en başarılı markalarını öğreniyor. Jüri bu firmaların hepsini araştırarak ülkelerinden bağımsız olarak her kategori için 5 markaya karar veriyor. Ardından aday markalar 35 ülkede 130 bin civarında katılımcının gizli oylamasıyla değerlendiriliyor. Bunun sonucunda her kategoride yılın markaları belirleniyor. World Branding Awards’a her yıl 3000’in üzerinde marka, araştırma şirketleri tarafından önerilerekkendi kategorisinde yılın markası olmak için yarışıyor. Bu sene de Efes Pilsen; Apple, Coca Cola, Adidas, Ferrari, Google, Starbucks gibi sektörünün öncüsü markalarla birlikte, sahnede kendi kategorisinde bu prestijli ödülü almaya hak kazandı.

11 Ekim akşamı Londra’nın ikonik mekanlarından Kensington Palace’ta düzenlenen ödül töreninde takdim edilenkupayı, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş ve Pazarlama Direktörü Kasia Özgen, World Branding Awards başkanı Richard Rowles’ın elinden aldı.

Anadolu EfesTürkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş,Efes Pilsen markası ile aldıkları bu ödülün kalite anlayışlarının bir sonucu olduğunu belirtirken, “Yoğun çalışmalarımızın bu ödül ile taçlandırılmasından dolayı çok mutluyuz. Bir Türk şirketinin dünyaca ünlü ve prestijli marka ödülünü alması bizleri çok gururlandırdı. Dünyanın önemli markalarının yarıştığı World Branding Awards’ta,kategorimizde “Yılın Markası” ödülünü kazanmak tüketicilerimize karşı sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Anadolu Efes çalışanlarındançiftçilerimize, bayilerimizden tüketicilerimize kadar, bu ödülü kazanmamızda emeği olan herkese teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

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