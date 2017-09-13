Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109083
ALTIN
147.543
DOLAR
3.4406
STERLİN
4.5687
EURO
4.1239
UEFA'dan iki maça soruşturma
UEFA'dan iki maça soruşturma
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her yerde en yukarısı
Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her...
Metin Oktay kabri başında anıldı
Metin Oktay kabri başında anıldı

Yabancı ekonomistlerden Türkiye'ye büyüme övgüsü

Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Ghose ve Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Matys Türkiye'nin büyüme oranını değerlendirdi.

Yabancı ekonomistlerden Türkiye'ye büyüme övgüsü

Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Ghose ve Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Matys Türkiye'nin büyüme oranını değerlendirdi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:09
Yabancı ekonomistlerden Türkiye'ye büyüme övgüsü

İSTANBUL (AA) - Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, Türkiye'nin ikinci çeyrekte elde ettiği yüzde 5,1'lik büyümeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ekonomisinin vites yükselttiğini ve Türkiye'ye yatırım konusunda güvenin geri geldiğini söyledi.

Turizmin Türk ekonomisinin başarısında önemli bir faktör olduğunu ve gelişme kaydettiğini ifade eden Ghose, Türkiye'ye gelen turist sayısının normal seviyelere ulaştığını, bunun da cari açık konusunda önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Ghose, Türkiye'nin ikinci çeyrekte daha geniş tabanlı bir gelişme gösterdiğini ifade ederek, ikinci çeyrek büyümenin kamu harcamaları ile gerçekleşmediğini, kamu harcamalarının söz konusu dönemde düşüş kaydettiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2017'de yüzde 5,8 büyüme kaydedebileceğini belirten Ghose, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırımı ve diğer küresel yüksek faizlerin bir araya gelmesinin 2018'de Türkiye'nin büyümesi için olumsuz unsurlar olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin büyüme hızı çok etkileyici"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de Türk ekonomisinin, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör olaylarından dolayı yaşadığı yavaşlamadan hızlı bir şekilde kurtulmakta olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin büyüme hızının çok etkileyici, orta vadeli görünümünün de cesaret verici olduğunu kaydetti.

Matys, mali teşviklerin büyümeye katkı sağladığını ancak yapısal reformlar olmadan büyümenin sürdürülebilir olmayabileceğini belirterek, yapısal reformların yurt içi tasarruflar, verimlilik ve yatırımı artıracağını söyledi.

"Dolar/TL, bu yılın sonuna kadar 3,35 seviyelerine kadar gerileyebilir"

Güçlü büyümenin özel tüketim, yatırım ve ihracatla devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Matys, ekonomideki canlanma sinyalleri ve dış kaynaklı uygun ortam sayesinde Türkiye'ye sermaye girişinin devam edebileceğini kaydetti.

TL'nin son zamanlarda Kuzey Kore kaynaklı risklere karşı dayanıklılık gösterdiğini vurgulayan Matys, dolar/TL'nin bu yılın sonuna kadar 3,35 seviyelerine kadar gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
BüyümeEkonomiTatha GhoseTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türksat, IBC 2017 Fuarı'nda
Türksat, IBC 2017 Fuarı'nda
Şekerbank'tan esnafa özel geleneksel
Şekerbank'tan esnafa özel geleneksel "Ahilik Haftası" kampanyası
Kodu Cup Türkiye 2017'nin şampiyonları belirlendi
Kodu Cup Türkiye 2017'nin şampiyonları belirlendi
Oyak Renault'dan yurt dışına iki transfer daha
Oyak Renault'dan yurt dışına iki transfer daha
Rus heyet domates ihracatını görüşmeye geliyor
Rus heyet domates ihracatını görüşmeye geliyor
Üç üniversiteye 17 öğretim üyesi alınacak
Üç üniversiteye 17 öğretim üyesi alınacak
Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Kırsal kalkınma hibe destek tutarı açıklandı
Kırsal kalkınma hibe destek tutarı açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim