Yabancıya konut satışında tarihi zirve

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yabancılara konut satışlarında ekimde 2 bin 677 ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70,9'luk artış yakalanırken, bu rakam aylık bazda en yüksek seviyeye işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 azalarak 122 bin 882 oldu. Konut satışları ocak-ekim 2017'de ise 1 milyon 153 bin 610 ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2'lik artış kaydetti. Böylece konut satışlarında 10 ayda 87 bin 525 artış yaşandı.

Öte yandan yabancılara konut satışlarında ekimde 2 bin 677 ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70,9'luk artış yakalandı.

Bu rakam, TÜİK'te Ocak 2013'ten itibaren yer alan yabancılara konut satışı verilerinin tarihsel seyrine bakıldığında en yüksek aylık rakama işaret etti.

Geçen yılın 10 ayında 14 bin 776 düzeyinde bulunan yabancılara yapılan konut satışları ise 2017'nin aynı döneminde 17 bin 918'e yükseldi. Böylece bu yılın ocak-ekim döneminde yabancılara konut satışlarında yüzde 21,3'lük artış görüldü.





- "Yılın son 2 ayında da yabancıya satış artarak sürecek"





Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığını vurguladı.

Yılın son 2 ayında da yabancıya satışın artarak süreceğini tahmin eden Elmas, "Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının genişleyerek devam ettiğinin en önemli göstergesidir. Sektörün EximBank imkanlarından faydalanmasının önü açıldığı takdirde yabancıya konut satışı daha da artarak yıllık 10 milyar dolara ulaşacaktır." dedi.

Elmas, ipotekli satışlar incelendiğinde 401 bin 820 konut satışıyla geçen yılın 10 ayının toplamına göre yüzde 14,3'lük artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ekim ayına göre ise bir miktar düşüş konut kredisi faizlerindeki yükselmenin sonucu ortaya çıkmıştır. Buna mukabil peşin veya senetli vadeli konut satışı bir miktar artış göstermiştir. Aylık yüzde 1 kredi oranı son 5 yılın psikolojik üst sınırıdır. Konut kredisi oranlarının düşmesi durumunda ipotekli satışların daha da artması mümkün olacaktır. Konut kredilerinin psikolojik sınır olan yüzde 1 ve altında olması gerektiği düşüncesindeyiz. Kentsel dönüşüm için çıkarılacak kanun hükmünde kararname ve düzenlemelerle, konut üreticilerinin ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini ülkemiz gerçekleri adına çok olumlu buluyoruz. Bu sayede ülkemizdeki riskli binaların dönüşümü ivme kazanacak ve sektörümüzde artan bir grafikle büyümeye devam edecektir."







- "Ülkemiz yabancı yatırımcı için hala cazip bir pazar"





Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da geçen ay konut satış rakamları açıkladığında, konutta üçüncü seferberlik kampanyasının etkisiyle satışların rekor sevide geldiğini söylediklerini anımsattı.

Kampanyaların sona ermesinin etkisiyle ekimde gerçekleşen yüzde 5,7'lik düşüşü normal kabul etmek gerektiğini vurgulayan Özyurt, "Yabancı satışlara baktığımızda güzel bir tablo görüyoruz. Yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 artarak 2 bin 677 olduğunu görüyoruz. Bunda en büyük etken Körfez bölgesinde huzur ve istikrar bozuldukça güvenli bölge olan Türkiye'ye ilgi artıyor olması. Türkiye yabancı yatırımcı için hala cazip ve güvenilir bir pazar, rakamlar bize bunu söylüyor." diye konuştu.

- "Faizlerdeki olası bir düşüş satışları daha da artıracaktır"







Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala ise inşatta KDV oranının ve tapu işlemleri üzerinden alınan harçların düşürülmesi gibi uygulamaların sektöre ciddi ivme kattığını dile getirdi.

Eylülde bu desteğin rüzgarının hakim olduğunu, rekor denilebilecek rakamlar ortaya çıktığını anımsatan Pala, şunları ifade etti:

"Desteklerin sona ermesi, ekim satışlarına düşüş olarak yansıdı. Ancak konut, her zaman daha fazla getirisi olan güvenli bir liman, bunu bilen yatırımcı günlük hareketlenmelerin sonuçlarına göre değil, bu bilinçle yatırımını yapıyor. Gayrimenkul ve inşaat sektörü dış politikada yaşanan siyasi gerilimlere rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kredi faizlerinde de düşüş olursa bu durum satışlarda ciddi artışa sebep olacaktır. Faiz oranlarının düşmesi ve buna bağlı olarak konutta kredi kullanım oranının artması toplam konut satışlarını da ciddi şekilde artıracaktır."





- "İnşaat sektörüne verilen destekler sürmeli"





Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü eylülde rekor denilecek seviyede gelen konut satış rakamlarının ardından, yüzde 5,7'lik azalışın düşüş gibi görünse de ekonomi içinde birtakım dalgalanmaların olmasını normal karşılanması gerektiğini söyledi.

Gelecek yılın sektör açısından hareketli geçeceğini belirten Üçüncü, "Konut sektörü daha uzun yıllar üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edecek. Yüksek prim getirisine sahip olan gayrimenkul sektörü, en iyi yatırım aracı. İnşatta KDV oranının ve tapu işlemleri üzerinden alınan harçların düşürülmesi gibi uygulamalar sektöre ciddi ivme katmıştı. Yatırımların hız kesmemesi için ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün devlet tarafından desteklenmeye devam edilmesi en önemli konuların başında geliyor." değerlendirmelerini yaptı.





- "Sektörümüz, en güvenilir ve kazançlı yatırım aracı olmayı sürdürecektir"





Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir de ekim ayı konut satış rakamlarında bir önceki yıla göre küçük de olsa azalma yaşandığına işaret ederek, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar, inşaat sektöründe dövizdeki dalgalanmaların da etkisiyle yükselen maliyetlerin konut satış fiyatlarına yansıması, banka konut kredi faizlerinin beklenenden daha yüksek olması konut satışlarında bir miktar etkili olduğunu gösteriyor." dedi.

Konut satışlarında bir miktar düşüş gözlense de sektörel açıdan olumlu yönde yükselme gösteren detayların olduğuna dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Örneğin, konut satışlarında Türkiye genelinde önceki yılın aynı ayına göre sıfır konut satışı yüzde 2,6 artış yaşanmış. Bu da bize gayrimenkul sektöründe hareketliliğin ekim ve kasım ayında da devam ettiğini gösteriyor. Bu gayrimenkul sektörü açısından olumlu bir gelişme. Ayrıca, TÜİK rakamları geçtiğimiz aylarda biraz durgun seyreden yabancıya konut satışında da artış olduğunu ortaya koydu. İnşaat ve gayrimenkul sektörü açısından bu da olumlu bir gösterge. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere Güney Kore ve Avrupa ülkelerinde çalışan vatandaşlarımızın da Türkiye'deki projelere olan ilgisinin ve güvenin devam ediyor olması sektör açısından sevindirici.

Ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul ve inşaat sektörünün temsilcileri olarak bizler, içerisinde bulunduğumuz kampanya döneminde üzerimize düşen vazifemizi yaparak ekonomimizin var olan canlılığını zirveye taşıma yönündeki gayretlerimize devam edeceğiz. Sektörümüz, her zamanki gibi en güvenilir ve kazançlı yatırım aracı olmayı sürdürecektir."



Aylar ve yıllar itibarıyla yabancılara konut satış rakamları şöyle:



YılToplamOcakŞubatMart Nisan Mayıs Haziran Temmuz AğustosEylülEkimKasımAralık 201717.9181.3861.3061.5781.6241.7751.9261.7261.6842.2362.677 201618.1891.4621.5851.5951.5811.6121.5431. 0441.5121.2761.5661.7731.640 201522.8301.2891.3691.6101.8471.9822 2562.0272.0441.7682.2362.1192.283 201418.9591.207 1.071 1.362 1.554 1.610 1.703 1.473 1.774 1.857 1.806 1.687 1.855 201312.181 888 716 962 947 938 783 1.114 890 1 025 1.021 1.456 1.441