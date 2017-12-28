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"Yanak ısırması ağız kanserine yol açabilir"

- Hospitadent Diş Hastanesi Bağcılar Diş Hekimi Toktaş: - "Yanak ısırması devamlı bir hale geldiğinde yanak içerisinde bulunan yumuşak dokuda zedelenmelere, enfeksiyon nedeniyle kapanmayan yaralara yol açabilir" - "Bazen kötü yapılmış bir protez, ağız içinde bir bölgeye vurur ve o bölgedeki dokunun travma görmesine neden olur. Travmanın devam etmesi de ağız kanserine yol açabilir"

"Yanak ısırması ağız kanserine yol açabilir"

- Hospitadent Diş Hastanesi Bağcılar Diş Hekimi Toktaş: - "Yanak ısırması devamlı bir hale geldiğinde yanak içerisinde bulunan yumuşak dokuda zedelenmelere, enfeksiyon nedeniyle kapanmayan yaralara yol açabilir" - "Bazen kötü yapılmış bir protez, ağız içinde bir bölgeye vurur ve o bölgedeki dokunun travma görmesine neden olur. Travmanın devam etmesi de ağız kanserine yol açabilir"

28 Aralık 2017 Perşembe 12:02

İSTANBUL (AA) - Hospitadent Diş Hastanesi Bağcılar Diş Hekimi Kadir Toktaş, "Bazen kötü yapılmış bir protez, ağız içinde bir bölgeye vurur ve o bölgedeki dokunun travma görmesine neden olur. Travmanın devam etmesi de ağız kanserine yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Toktaş, yaptığı yazılı açıklamada, keskin ve sivri dişlerin genellikle yanak ısırmasına yol açtığını kaydederek, sert bir şey yerken veya dişler hızla kapatıldığında yanağın iç kısmının dişlerin arasına sıkışabileceğini aktardı.

Yanak ısırmasının diğer nedenleri arasında sıklıkla yer alan bir unsurun da 20 yaş dişleri olduğunu kaydeden Toktaş, "20 yaş dişleri genel olarak çene içinde öne ya da arkaya doğru çıkarlar ve bu nedenle yanağınızın 20 yaş dişinizle diğer dişlerin arasında sıkışma oranı yükselir. Yanak ısırmasının diğer nedenleri arasında stres, dış gıcırdatma, çene yapısında olan bozukluklar, kas bozuklukları sayılabilir." ifadelerini kullandı.

Toktaş, yanak ısırması devamlı bir hale geldiğinde yanak içerisinde bulunan yumuşak dokuda zedelenmelere, enfeksiyon nedeniyle kapanmayan yaralara yol açabileceğini belirterek, bu yaraların yemek yemeyi veya bir şeyler içmeyi güçleştirebildiğini anlattı.

"Bu yüzden sürekli olarak yanak ısırması durumuyla karşı karşıyaysanız hekiminize en kısa sürede danışmanız ve yardım almanız gerekmektedir. Tedavi prosedürü genellikle 20 yaş dişlerinin törpülenmesi veya çekimi gerekir." uyarısında bulunan Toktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazen kötü yapılmış bir protez, ağız içinde bir bölgeye vurur ve o bölgedeki dokunun travma görmesine neden olur. Bazen farklı yöne doğru süren 20'lik dişler yanağımızı ısırmamıza neden olur. Travmanın devam etmesi de ağız kanserine yol açabilir. Ağız kanseri çok tehlikeli bir hastalıktır. Yanak ısırığı varsa, çocuk sürekli dilini ısırıyorsa ağız kanserine zemin hazırlanır. O doku zamanla kanserli hücreye dönüşebilir. Bu kanser türü genelde erişkin yaşlarda çok sık görülüyor. Ancak son zamanlarda özellikle çocuklarda, ağız hijyeninin iyi olmaması, 20 yaş dişlerinin farklı yöne doğru sürmesi, ortodontik sorunlar, yanak ve dil ısırıkları gibi sebeplerle bu rahatsızlık daha çok görülmeye başladı.

Hastalığın tespitinde ağız muayenesinin çok iyi yapılması lazım. Ağızda bir bulguya rastlanırsa patolojik tetkik yapılmalıdır. Baş boyun bölgesinde kan dolaşımı çok hızlıdır. Lenf düğümleriyle ve kan dolaşımıyla kanser boş boyuna çok hızlı yayılır. Bu kanserin tedavisi de çok zordur. 20 yaş dişlerinin ve ağızdaki tüm dişlerin aynı titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Hospitadent
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