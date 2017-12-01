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Yapı Kredi bankacılıkta engelleri kaldırmaya devam ediyor

- Banka, 2017 yılının dokuz ayı itibarıyla tüm ATM'ler içindeki engelsiz ATM oranını yüzde 56'ya çıkardı

Yapı Kredi bankacılıkta engelleri kaldırmaya devam ediyor

- Banka, 2017 yılının dokuz ayı itibarıyla tüm ATM'ler içindeki engelsiz ATM oranını yüzde 56'ya çıkardı

01 Aralık 2017 Cuma 12:11
Yapı Kredi bankacılıkta engelleri kaldırmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, engelli vatandaşların finans sektörüne erişimini kolaylaştırmak amacıyla Engelsiz Bankacılık Programını zenginleştirmeye devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi "Herkese eşit bankacılık" ilkesi doğrultusunda 2008 yılında başlattığı sektörün ilk ve en kapsamlı Engelsiz Bankacılık programını zenginleştirmeye devam ediyor.

Banka, 2017 yılının dokuz ayı itibarıyla tüm ATM'ler içindeki engelsiz ATM oranını yüzde 56'ya çıkardı. Engelli çalışan sayısını 532'ye taşıyan banka, engellilere yönelik Müşteri İletişim Merkezi, online chat hizmetleri, şubede sıra önceliği ve engelli kullanıcıları göz önünde bulundurarak geliştirdiği teknolojik uygulamalar ile sektöre öncülük ediyor.

Türkiye'deki engelli vatandaşların finans sektörüne erişimini kolaylaştırmak amacıyla sektörde bir ilk olarak www.engelsizbankacilik.com.tr'yi açan Yapı Kredi, tüm dijital kanallarını da engelli kullanıcıların kullanımına uygun şekilde tasarlıyor. Görme engelli müşterilerin dijital kanalları sesli komut sistemiyle sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlayan banka, işitme engelli müşterilerini yapikredi.com.tr ve Yapı Kredi internet şubesindeki "Online Hizmet" uygulaması ile destekliyor.

Türkiye'yi sesli işlem özelliğine sahip ilk ATM ile tanıştıran Yapı Kredi, bu özelliği tüm yeni ATM'lerine entegre ederek görme engelli müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. 2017 yılında Engelsiz ATM sayısını 2 bin 384’e çıkaran Yapı Kredi, ayrıca 2014 yılında başlattığı Home Agent adı verilen proje ile engelli vatandaşların istihdamına da odaklanıyor.

Bu program kapsamında Yapı Kredi Bankacılık Akademisi'nde eğitimden geçen engelli vatandaşlar, kendi evlerinin rahatlığında Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'nde hizmet veriyor.

Engelli vatandaşlara kesintisiz hizmet ulaştırmak amacıyla 2012 yılında İşitme Engelliler Federasyonu işbirliği ile Konuşmak Elimizde projesini de başlatan Yapı Kredi, çalışma kapsamında gönüllü şube çalışanlarının işaret dili eğitimleri almalarını sağlıyor. Proje kapsamında farklı eğitimler alan bin 500'e yakın çalışan, Türkiye'de yaşayan 3 milyonun üzerinde işitme engellinin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde çözmesine olanak sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Bankacılık ProgramıHerkese Eşit BankacılıkYapı Kredi
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