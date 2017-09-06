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Yapı Kredi Leasing'e 150 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

- Yapı Kredi Leasing, 10 bankanın katılımıyla 150 milyon dolar sendikasyon kredisi temin etti

Yapı Kredi Leasing'e 150 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

- Yapı Kredi Leasing, 10 bankanın katılımıyla 150 milyon dolar sendikasyon kredisi temin etti

06 Eylül 2017 Çarşamba 14:17
Yapı Kredi Leasing'e 150 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Leasing, 10 bankanın katılımıyla 150 milyon dolar değerinde sendikasyon kredisi sağladı.

Şirket açıklamasına göre, Yapı Kredi Leasing'in 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi, 115 milyon dolar ve 30 milyon avro olmak üzere 2 ayrı döviz cinsinden temin edildi. Sektördeki "liderliğini" 9. yıla taşıyan Yapı Kredi Leasing'in sağladığı bu sendikasyon kredisi, hem küçük hem de büyük ölçekli firmaları desteklemek amacıyla kullandırılacak.

Yapı Kredi Leasing'in Arab Banking Corporation B.S.C. ve Emirates NBD Bank PJSB'nin liderliğinde sağladığı sendikasyon kredisinin diğer katılımcı bankaları ise State Bank of India, WBB Bahrain, Ahli United Bank B.S.C., ICBC Turkey Bank A.Ş., United Arab Bank P.J.S.C., Vakifbank International AG, Banka Kombetare Tregtare Sh.a ve GarantiBank International N.V. oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, sağlanan sendikasyon kredisinin uluslararası piyasalarda Yapı Kredi Leasing'e ve Türkiye'ye duyulan güvenin bir simgesi olduğunu belirtti. Torun, şunları kaydetti:

"Sektörün en köklü kurumlarından biri olarak leasingin tüm olanaklarını müşterilerimizi desteklemek için kullanıyoruz. Teknolojik altyapımız ve hızlı süreçlerimiz sayesinde sektörde birçok ilke imza attık. Bu yılın ilk yarısında 2,3 milyar TL tutarında sözleşme imzaladık ve bir önceki yıla göre yüzde 35 büyüme sağladık.

Farklı sektörlerden üreticilerle, distribütörlerle geliştirdiğimiz iş birliği ve kampanyalarla hizmetlerimizi geniş bir müşteri tabanına yayıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ulaştığımız yatırımcı sayısını artırma ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunma yönündeki gayretlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz."

Yapı Kredi Leasing'in sürdürülebilir başarı modelinin uluslararası piyasalar nezdinde de yakından takip edildiğine işaret eden Torun, "Yapı Kredi Leasing olarak hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada, ithalat ve ihracat yapan firmalarla güvenilir bir iş ortağı olarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi Leasing150 Milyon DolarSendikasyon Kredisi
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