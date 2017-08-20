Yapı Kredi'den bayram öncesi kampanya

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayata geçirdiği bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilerini rahatlatmayı hedefliyor.

Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bankanın 7-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında geçerli olan bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası ile günde 10 lira ödeyerek toplam 10 bin lira tutarında kredi kullanılabiliyor.

Bayram tatili öncesinde nakit ihtiyacı için kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ya da Yapı Kredi şubelerinden kredi başvuru yapabiliyor.

Krediye ayrıca Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Yapı Kredi ATM'leri veya SMS yoluyla "Bireysel (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık net geliri" yazıp 4411'e mesaj atarak da başvurulabiliyor.

Yapı Kredi'de ön onaylı limiti bulunan müşteriler ise yeterli limitlerinin olması durumunda Yapı Kredi şubelerinden ya da Yapı Kredi İnternet Şubesi, Yapı Kredi Mobil ve Yapı Kredi Telefon Bankacılığı kanalları aracılığı ile krediden yararlanabiliyor.