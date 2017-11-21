Yapı Kredi'den kadınlara 16 günlük aktivizm desteği

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) her yıl düzenlediği Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm kampanyasına desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, cinsiyet eşitliği için farklı çalışmalar yürüten, kadın istihdam oranında sektöre liderlik eden Yapı Kredi, 16 Günlük Aktivizm'e vereceği destek ile Genel Müdürlük binasını 25 Kasım - 10 Aralık'ta turuncu ışık ile aydınlatacak.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin 1991 yılından bu yana düzenlediği 16 Günlük Aktivizm, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetten arınmış bir dünyayı temsil eden turuncu rengi benimsiyor. Kamuoyunda farkındalığı artırmak amacıyla dünyanın önde gelen kentlerinin önemli yapıları turuncu ile aydınlatılıyor.

16 Günlük Aktivizm'i uzun yıllardır destekleyen Yapı Kredi ayrıca Koç Holding tarafından oluşturulan İş'te Eşitlik Bildirgesi'nde ve Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum projesinde yer alıyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ev içi demokrasinin güçlenmesi adına Babalar Değişiyor, Toplum Değişiyor projesinin hayata geçirilmesinde de önemli bir rol üstlenen Yapı Kredi, ayrıca Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri'nin (UN WEPs) de imzacıları arasında yer alıyor.