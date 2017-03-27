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Ekonomi:
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27 Mart 2017 Pazartesi 13:24

Yatırımcının hayalindeki markalar nasıl ünlü oluyor

Towerlife Yonetim Kurulu Başkanı Selen Deniz, gençlere çağrıda bulunarak "Hayallerinizde kendi markalarınızı kurun ve yaşatın" dedi.

Yatırımcının hayalindeki markalar nasıl ünlü oluyor
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Yatırımcının hayalindeki markalar nasıl ünlü oluyor
 
 
Türkiye'nin son dönemde tanıdığı çok sayıda markayı, kendi sektöründe zirveye taşımayı başaran  Towerlife Yonetim Kurulu Başkanı  Selen Deniz, gençlere çağrıda bulunarak "Hayallerinizde kendi markalarınızı kurun ve yaşatın" dedi.
 
Her biri kendi sektöründe Türkiye'nin önde gelen markaları arasında yer alan 70’den fazla kurumun danışmanlığını yürüten Tower Life Yatırım Danışmanlığı Kurucusu Selen Deniz, sıfırdan konumlandırılan şirketlerin başarı şansının daha yüksek olduğunu söyledi. 6 yıl önce kurduğu TowerLife'in, Türkiye'nin gelişim sürecine paralel olarak yüzlerce yatırıma aracılık ettiğini söyleyen Deniz, "Özellikle son iki yılda danışmanlığını yaptığımız 63 markaya 250'den fazla şube açtık" dedi.
 
KENDİ MARKANIZLA GELECEĞİNİZİ ŞEKİLLENDİRİN
 
Danışmanlığını yürüttüğü ünlü markaların sahip ve yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte gençlere seslenen Selen Deniz "Hayalini kurduğunuz markalar, sadece sizin değil, pek çok insanın da geleceğini etkileyecek. İçinizdeki girişimci ruhu daima diri tutun. Bir şirkete girip yükselme hayalleri kurmak yerine, kendi işinizle, kendi markanızla geleceğinizi şekillendirin. Markalar sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da geleceğini şekillendirecek" dedi.
 
GENÇLER ARTIK KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTİYOR
 
Selen Deniz, gençlerin marka oluşturma çabalarına destek verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Bu konuda onların atacağı her adımda yanında olmak istiyoruz. Yatırım yapılacak sektörlerin risklerini, başarıya ulaşmanın yollarını anlatıyoruz. Şirketlerde kariyer yapmak yerine kendi işini kurmak isteyen gençlerin sayısının hızla arttığını görmek bizi daha çok sevindiriyor.
Deniz, Tower Life ekibinin çok sayıda üniversitede Gateway Kariyer Topluluğu olarak gençlerle buluşacağını söyledi.
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