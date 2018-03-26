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Yemekte Denge Eğitim Projesi

- Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Aydın’da hayata geçirilen "Yemekte Denge Eğitim Projesi" kapsamında bir ilkokulu ziyaret etti - Ülker: - "Dengeli beslenin ve mutlaka her gün fiziksel aktivite yapın. Top oynayın, ip atlayın, koşun. Sizler çocuksunuz, hakkını verin"

Yemekte Denge Eğitim Projesi

- Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Aydın’da hayata geçirilen "Yemekte Denge Eğitim Projesi" kapsamında bir ilkokulu ziyaret etti - Ülker: - "Dengeli beslenin ve mutlaka her gün fiziksel aktivite yapın. Top oynayın, ip atlayın, koşun. Sizler çocuksunuz, hakkını verin"

26 Mart 2018 Pazartesi 14:13
Yemekte Denge Eğitim Projesi

AYDIN (AA) - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Aydın’da hayata geçirilen Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında bir ilkokulu ziyaret etti.

Ülker, Sabri Ülker Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde okul öncesi ve ilkokullarda sürdürülen Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında projenin uygulandığı Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Gazetecilere açıklama yapan Ülker, sağlıklı nesillerin yetişmesinde kilit öneme sahip bir eğitim projesinin uygulandığı okulda bulunmak ve öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Babasının adının verildiği Sabri Ülker Vakfı'nın her zaman toplum için çalıştığına dikkati çeken Ülker, babasının da eğitime ve bilime büyük önem verdiğini dile getirdi.

- Dengeli beslenmenin önemi

Eğitimi destekleme ve topluma fayda sağlama düşüncesinin, babasından kalan bir miras olduğunu vurgulayan Ülker, şunları kaydetti:

"Kendim yemediğim, çocuklarıma yedirmediğim hiçbir şeyi tüketicime yedirmem’ diyen babam Sabri Ülker, özellikle çocukların dengeli beslenmesine büyük önem verirdi. Sabri Ülker Vakfı yetkililerine ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü’nün kıymetli temsilcilerine, böyle değerli bir projeyi 7 yıldır başarıyla sürdürdükleri için teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Hayatın her alanında dengeli olun, başarı dengeyle gelir. O yüzden başta beslenme olmak üzere hayatın her alanında dengenizi bu yaşta kurmak size gelecekte çok şey kazandıracak. Dengeli beslenin ve mutlaka her gün fiziksel aktivite yapın. Top oynayın, ip atlayın, koşun. Sizler çocuksunuz, hakkını verin."

İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Süleyman Çağıl ise “Çocuklarımızın beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Çocuklarımızdaki olumlu değişimi yakından takip ediyoruz. Hedefimiz daha çok çocuğumuza dengeli beslenmeyi öğretebilmek. Sayın Murat Ülker’e, Sabri Ülker Vakfı başta olmak üzere bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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AydınİlkokulMurat ÜlkerÖğrenciSabri ÜlkerYemekte Denge Projesi
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