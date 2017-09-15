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Yeni Infiniti Q60, tasarımcısı Albaisa ile Göcek'te buluştu

- Infiniti Q60, tasarımcısı Alfonso Albaisa ile Göcek'te düzenlenen uluslararası bir organizasyonda bir araya geldi

Yeni Infiniti Q60, tasarımcısı Albaisa ile Göcek'te buluştu

- Infiniti Q60, tasarımcısı Alfonso Albaisa ile Göcek'te düzenlenen uluslararası bir organizasyonda bir araya geldi

15 Eylül 2017 Cuma 17:59
Yeni Infiniti Q60, tasarımcısı Albaisa ile Göcek'te buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de 2009 yılından bu yana Bayraktar Grubu distribütörlüğünde pazara sunulan Infiniti'nin Q60 modeli, tasarımcıAlfonso Albaisa ile Göcek'te düzenlenen uluslararası bir organizasyonda bir araya geldi.

Infiniti açıklamasına göre, uluslararası bir proje kapsamında, Albaisa'nın tasarım serüvenindeki gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı video serisinin ikinci bölümü Türkiye'de çekildi.

Serinin ilk bölümü Albaisa'nın memleketi olan Küba'da çekilmiş, kullanılan Infiniti Q60 araç, 1958 yılından bugüne, yaklaşık 60 yıl sonra "Amerika'dan Küba'ya ithal edilen ilk otomobil" olma unvanına sahip olmuştu. Video serisinin ikinci ayağının Göcek'te çekilmesi Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlayacak.

Albaisa, Infiniti Tasarım Başkanı olduğu dönemde büyük ses getiren Q30, Q50 ve Q60 gibi otomobilleri tasarlamasının ardından tüm grubun tasarım başkanlığına atandı. Albaisa en son olarak Infiniti Q80 Inspiration ve retro bir yarış aracı konsepti olan Prototype 9'u tasarlamıştı. Yaklaşık 25 yıl önce, 1992 yılında suya indirilen ve türünün tek örneği olan Motali Yatıyla hayatında ilk kez Göcek'te bir araya gelen Alfonso Albaisa, Infiniti Tasarım Başkanlığı görevindeyken yollara çıkan "başyapıtı" Q60 Sport Coupe arasındaki bağlantıları anlattı.


- "Q60'ın tasarımı bir heykeltraşın elinden çıkmış gibi"


Albaisa, şunları kaydetti:

"Premium Sport Coupe Infiniti Q60, 25 yıl önce gruba katıldığım günden bu yana beni en çok heyecanlandıran projelerden biri oldu. Bu modeli, gerek mühendislik gerekse estetik kusursuzluk anlamında Infiniti teknolojisinin geldiği son nokta olarak tanımlayabilirim. Q60'ın tasarımı adeta bir heykeltraşın elinden çıkmış gibi.

Doğanın gücünü ve güzelliğini tasarımlarıma yansıtmaya çalışıyorum. Bu yansıma, 33 metrelik, 3 katlı Motali gibi zamansız bir tasarıma sahip modern bir yat ya da harika oranlarıyla Sport Coupe türünün en güzel örneklerinden biri olan Infiniti Q60 olabilir."

Albaisa'nın Göcek'teki "tarihi" buluşmasında yer alan Infiniti Türkiye Marka Müdürü Kağan Gülerce de Türkiye'de satışa sunulan Q60 modeli için şu ifadeleri kullandı:

"Infiniti her zaman yaratıcı tasarımlarıyla yeni segmentler yaratan, var olanlara da yön veren bir marka olmuştur. Örneğin QX70 (eski FX) modeli, son 10 yılın en popüler segmenti SUV'lar arasında coupe formuyla yeni bir dönem başlatmıştı. Infiniti için yapılan tasarımların ne denli zamanın ötesinde olduğunu, Albaisa'nın 25 yıl önce Türkiye için tasarlamış olduğu Motali Yatı'nda da görüyoruz.

Infiniti, herkesin yapmaya çalıştığı ile ilgilenmiyor. Geleneksel-tutucu lüksün kavramlarını takip etmiyor. Herkes için her şey değil, bazı insanlar için her şey olmak isteyen bir marka. Alfonso Albaisa tarafından tasarlanan Sport Coupe Q60, kaslı hatlara sahip cesur dış tasarımıyla bu anlayışı en iyi şekilde yansıtıyor. Infiniti Q60 lansmanından bu yana hem Avrupalı hem de Türk tüketicisinden çok güzel bir ilgi görüyor. Türkiye'ye gelen ilk parti araçlarımızın tamamı, lansman öncesinde ön siparişle satıldı. Şimdi sırada ikinci parti araçlarımız var."

Anahtar Kelimeler:
Alfonso AlbaisaInfinitiQ60Tasarımcı
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