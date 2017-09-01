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Yeni̇ Subaru XV Frankfurt Otomobi̇l Fuarı'nda sergi̇lenecek

- Subaru, bu sene 67’ncisi düzenlenecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, Subaru Global Platformu’nun ilk örneği yeni XV’yi sergileyecek

Yeni̇ Subaru XV Frankfurt Otomobi̇l Fuarı'nda sergi̇lenecek

- Subaru, bu sene 67’ncisi düzenlenecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, Subaru Global Platformu’nun ilk örneği yeni XV’yi sergileyecek

01 Eylül 2017 Cuma 14:41
Yeni̇ Subaru XV Frankfurt Otomobi̇l Fuarı'nda sergi̇lenecek

İSTANBUL (AA) - Subaru, 67'nci Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tamamen yeni Subaru XV, yeni Impreza, EyeSight Sürüş Destek Teknolojisi’ne sahip yeni Forester ile güvenlik teknolojileri güncellenen Levorg ve makyajlanan WRX STI modellerini tanıtacak.

Şirket açıklamasına göre, 51 yıldır boxer motordan, 45 yıldır da simetrik sürekli dört çeker teknolojisinden vazgeçmeyen Subaru, tamamen kendi geliştirdiği Yeni Global Platform ile tarihindeki en önemli değişimlerden birini yaşıyor. Subaru, hem güvenlik, hem yol tutuşu, hem de elektronik destek sistemlerini bir arada daha etkin üretebilmek için geliştirdiği bu yeni platformu Avrupa pazarında ilk olarak yeni XV modelinde kullanacak.

Yeni Subaru Global Platform, 2025’e kadar sunulacak elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motorlu araçların tamamında kullanılacak. Subaru’nun genel araç performansında bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük iyileştirme olarak nitelendirilen bu yeni platform, araçların gövde sağlamlığında ve verimliliğinde gözle görülür gelişmeler yaşatacak.

"Düz hat stabilitesi", "Gövde rijitliği ve akustik" ve "Konfor" gibi üç ana disiplinde çok ciddi gelişimler sağlayacak olan yeni Subaru modelleri, otonom sürüşe giden yolda da gereken altyapıya sahip olacaklar.

Subaru Global Platform sayesinde yeni modellerdeki gövde burulma direnci yüzde 70 ile yüzde 100 arasında iyileşiyor. Yeni platformun enerji emilimi yüzde 40 oranında arttırılarak özellikle önden alınan darbelerin arkaya doğru sönümlendirilmesinde büyük bir gelişim yaşanıyor. Yeni platform gövde salınımını da yüzde 50 oranında azaltıyor. Yeni platform sayesinde güvenlik ve sağlamlık anlamında yaşanan gelişmeler konforu ve performansı da etkiliyor.

Yeni platform ayrıca her çeşit motor seçeneğinin uygulanmasına da imkan sağlıyor. Platform üzerinde, konvansiyonel motorlara ek olarak, hibrit, şarj edilebilir hibrit veya yüzde 100 elektrikli dahil olmak üzere her türlü motor tipi kullanılabilecek ve böylece üretim verimliliğinde de artış sağlanacak. Üretim verimliliği müşterilere çeşitli avantajlar sağlayacak. Yeni Subaru modelleri yakın gelecekte günlük hayatımıza dahil olması beklenen otonom sürüş teknolojilerine de bu platform ile katılacak.

- Subaru Global Platform deneyimi ilk olarak yeni XV'de

Subaru’nun markaya özgü Sürekli Simetrik Dört Çeker Sistemi’ne dayanan SUV tecrübesiyle üretilen, kompakt gövde ile sağlam ama sportif tasarımı birleştiren orta sınıf crossover modeli XV, hem şehir yollarında hem de arazide üstün performans sağlıyor.

2012’deki tanıtımının ardından ilk kez tamamen yenilenen Subaru XV, Subaru’nun gövde ve şasi sağlamlığı ile verimliliğini önemli ölçüde artıran, tamamen yeni, Global Platform mimarisi temel alınarak tasarlandı. Bu platformun Avrupa pazarına sunulduğu ilk model unvanı yeni XV’nin oluyor.

Yeni Subaru XV, dünyanın çok farklı coğrafyasındaki çarpışma güvenlik testlerinden yüksek puanları toplayarak olası tehlikeleri önleme konusunda yüksek performans sunuyor. Subaru’nun eşsiz tasarım özellikleri ve arazi kabiliyetleri güçlenirken daha başarılı direksiyon tepkileri ve üstün sürüş konforu sağlanıyor.


Anahtar Kelimeler:
Frankfurt Otomobil FuarıSubaruSubaru XV
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