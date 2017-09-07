Yeni Zigana tünelinde 7 bin 700 metre kazıldı

GÜMÜŞHANE - Veysel Kara

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde, yapımı süren dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde 29 kilometrelik çift tüp tünelin yüzde 25'i geçildi.

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projenin, Cazibe Merkezi Programı'nda da yer alan Gümüşhane'ye yatırımcı ilgisini artırması bekleniyor.

Ulaşım maliyetini azaltacak ve Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahili ile bağlantısını kolaylaştıracak proje, bölgeye yatırım yapacak girişimciler için Gümüşhane'yi cazip hale getiriyor.

Yeni Zigana Tüneli'nde yürütülen çalışmalar ile ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane'nin, karayolu üzerinde bulunan 52 tüneliyle en fazla tünele sahip il olduğunu bildirdi.

Bölgede ulaşım açısından yürütülen en önemli projenin "Yeni Zigana Tüneli" olduğuna dikkati çeken Memiş, "Şu anda toplamda tek tüpte 3 bin 850 metreye ulaşıldı. İki tüpte toplam 7 bin 700 metre olarak çalışmalar devam ediyor. Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olmakla birlikte Avrupa'nın da en uzun tüneli olacak. Dünyanın da ikinci tüneli olacak." dedi.

İnşaatı yakından takip ettiklerini ifade eden ve çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediği bilgisini veren Memiş, günde yaklaşık 10 metre kadar tünel kazılabildiğini ve 29 Ekim 2019'da tünelin açılmasının planlandığını aktardı.

Yatırım için 20'ye yakın firma başvurdu

Memiş, Yeni Zigana Tüneli'nden geçmenin turistik bir anlam da taşıyacağını ifade ederek, dünyanın en uzun ikinci tünelinden Avrupa'nın en uzun tünelinden geçmiş olmanın dahi bir turistik deneyim olacağını vurguladı.

Vali Memiş, ulaşılabilir kentlerin geleceği olduğuna işaret ederek, Gümüşhane'nin Cazibe Merkezleri Programı'nda yer alan 23 ilden birisi olduğunu hatırlattı.

Memiş, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 20'ye yakın firmanın Gümüşhane'de yatırım için Kalkınma Bankasına başvurduğunu bildirerek, bu firmalar arasında ülkenin büyük işletmelerinin de bulunduğu belirtti.

Yeni Zigana Tüneli'nin tamamlanmasıyla çok önemli bir avantaj yakalayacaklarını dile getiren Memiş, şunları söyledi:

"Bir fabrika Karadeniz sahiline yapıldığında 10 milyon liraya mal oluyorsa Cazibe Merkezleri Programı'nda yer aldığı için Gümüşhane'ye yapıldığında 5 milyon liraya mal olacak. Dolayısıyla Yeni Zigana Tüneli'nin yapımıyla birlikte limana ulaşım bizim için çok kolaylaşmış olacak. Siz nakliyeyi ucuzlatırsanız, üretimdeki maliyeti de düşürmüş olursunuz. Yeni Zigana Tüneli'yle birlikte nakliye çok daha ucuzlayacak. Lojistik anlamda çok büyük bir katkı sağlayacak. Ağır tonajlı araçlarla 40 dakikada sahile inilecek. Biz bu anlamda maliyeti düşüren bu ulaşım avantajının kullanılmasını iş adamlarımıza tavsiye ediyoruz."