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Yenilenebilir enerjide yatırım arttı

Geçen yıl dünya genelinde yenilenebilir enerjiye yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 2,11 artışla 279 milyar 800 milyon dolara ulaştı.

Yenilenebilir enerjide yatırım arttı

Geçen yıl dünya genelinde yenilenebilir enerjiye yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 2,11 artışla 279 milyar 800 milyon dolara ulaştı.

05 Haziran 2018 Salı 12:39
Yenilenebilir enerjide yatırım arttı

ANKARA (AA) - Dünyada yenilenebilir enerjiye yatırımları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,11 artışla 279 milyar 800 milyon dolara yükseldi.

21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politikaları Organizasyonu (REN21) raporuna göre, geçen yıl küresel kurulu kapasitenin yüzde 70'i yenilenebilir enerjiden karşılandı.

Geçen yıl dünyada yenilenebilir enerjide toplam kurulu güç önceki yıla göre 178 gigavat artışla 2 bin 195 gigavat oldu.

Yenilenebilir enerji kapasitesine en büyük katkı son yıllarda maliyetleri düşen ve daha verimli teknolojiler kullanılan rüzgar ve güneş enerjisi sektöründen geldi.

Dünya genelinde güneş enerjisindeki kurulu güç 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,67 artarak 402 gigavat düzeyine ulaştı. Aynı dönemde rüzgar enerjisi kurulu gücü de yüzde 10,66 artışla 539 gigavata yükseldi.

Yenilenebilir enerji yatırımları 2017'de bir önceki yıla göre 2,11 artışla 279 milyar 800 milyon seviyesine ulaştı. Bu yatırımlarla 2017'de dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründe istihdam, 10 milyon 300 bin kişiye ulaştı.

Muhabir: Gülşen Çağatay

Anahtar Kelimeler:
21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politikaları OrganizasyonuEkonomiREN21Yenilenebilir Enerji
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