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Yer fıstığının kabuğu da değerlendiriliyor

Genellikle çerez olarak tüketilen ve yağ üretiminde kullanılan yer fıstığının kabuğu sunta ve kömür yapımında, küspesi de hayvan yeminde kullanılıyor

Yer fıstığının kabuğu da değerlendiriliyor

Genellikle çerez olarak tüketilen ve yağ üretiminde kullanılan yer fıstığının kabuğu sunta ve kömür yapımında, küspesi de hayvan yeminde kullanılıyor

04 Aralık 2017 Pazartesi 15:20
Yer fıstığının kabuğu da değerlendiriliyor

OSMANİYE (AA) - Çerez olarak tüketilen ve yağ üretiminde kullanılan yer fıstığının kabuğu, sunta ve kömür, küspesi de hayvan yeminde değerlendiriliyor.

Yer fıstığı denilince ilk akla gelen kentlerden biri olan Osmaniye'de, Türkiye'deki yer fıstığının yüzde 40'ı üretiliyor. Osmaniye aynı zamanda Türkiye'de üretilen yer fıstığının yüzde 90'ının işlendiği tesislere de ev sahipliği yapıyor.

Yıllık üretimi 160 bin tonu bulan yer fıstığının yüzde 98'i çerez olarak tüketiliyor ve yağ üretiminde kullanılıyor. Yer fıstığının kabuğu, sunta ve kömür, küspesi de hayvan yeminde değerlendiriliyor.

Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, yer fıstığının yüzde 44 - 56 yağ içerdiğini belirterek, "Küspesine bakıldığında ise içinde yüzde 45 ham protein barındırıyor. Bu nedenle küspesi, karma hayvan yemi üretiminde sıklıkla kullanılıyor. Dış kabuğunda bile yüzde 66 selüloz var. Bu nedenle hem hayvan yemi olarak, hem sunta yapımında hem de kanatlı hayvanlara altlık olarak değerlendirilebiliyor. Ayrıca kömür yapımında da yer fıstığı kabuğu kullanılıyor." dedi.

Sağlam, Osmaniye'de yer fıstığı kabuğu ve meyvesinin biyoyakıt olarak kullanılmasıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Yer fıstığının yaprağı ve sapının da yem sektöründe değerlendirildiğine dikkati çeken Sağlam, şunları kaydetti:

"Yer fıstığının yaprağı da kurutulduğunda yüzde 11 protein ve azot içeriyor. Kışın hayvan yemi olarak kullanılmak için çok kaliteli bir malzeme. Ayrıca bitkinin sapı da yoğun olarak azot içerdiği için yem olarak kullanılabiliyor. Yani yer fıstığı, üretimde her yönüyle üreticiye kar olarak dönüyor. Yer fıstığı kökünden yaprağına, içindeki meyveden kabuğuna kadar her yönüyle değerlendirilebilen bir bitki."

"Yıllık katkısı 200 milyon lira"

Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet de yer fıstığının Osmaniye ekonomisine yıllık katkısının 200 milyon lirayı bulduğunu vurguladı.

Kentte 150'ye yakın fıstık işleme tesisinin bulunduğuna işaret eden Çenet, işlenen fıstıkların hem yurt içine hem de yurt dışına gönderildiğini belirtti.

Çenet, "Ürünün ekilmesinden işlenmesine kadar binlerce aile bu sektörden ekmek yiyor. Bu ürünün kökü, sapı, yaprağı ve hatta kabuğu bile ziyan edilmeden kullanılabiliyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiOsmaniyeÜretimYer Fıstığı
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