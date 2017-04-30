Yer kalmadı giden geri dönüyor

Pazartesi gününün tatil olması ile 3 günlük tatili fırsat bilen tatilciler Bozacaada'ya akın ettiler.Herkesin bir anda gitek istediği Bozacaada'da otellerde yer kalmadı. Çanakkale'nin Bozcaada İlçesi, hafta sonunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşmesiyle 3 günlük tatili fırsat bilenlerin akınına uğradı. Adadaki otel ve işletmelerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı, rezervasyon yaptırmadan gelen tatilcilerin bazıları yer bulmakta zorlandı. Yer bulyamayanlar ise adadan ayrılmak zorunda kaldı.Hafta sonu tatili ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini birleştiren tatilciler, Bozcaada’ya akın etti. GESTAŞ, feribot sefer tarifesini askıya alarak 3 gün boyunca doldur, boşalt sistemi ile çalıştı. Geyikli’den Bozcaada’ya geçecek araçlar zaman zaman 2 kilometreyi bulan kuyruklar oluşturdu.
Pazartesi gününün tatil olması ile 3 günlük tatili fırsat bilen tatilciler Bozacaada'ya akın ettiler.Herkesin bir anda gitek istediği Bozacaada'da otellerde yer kalmadı. Çanakkale'nin Bozcaada İlçesi, hafta sonunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşmesiyle 3 günlük tatili fırsat bilenlerin akınına uğradı. Adadaki otel ve işletmelerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı, rezervasyon yaptırmadan gelen tatilcilerin bazıları yer bulmakta zorlandı. Yer bulyamayanlar ise adadan ayrılmak zorunda kaldı.Hafta sonu tatili ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini birleştiren tatilciler, Bozcaada’ya akın etti. GESTAŞ, feribot sefer tarifesini askıya alarak 3 gün boyunca doldur, boşalt sistemi ile çalıştı. Geyikli’den Bozcaada’ya geçecek araçlar zaman zaman 2 kilometreyi bulan kuyruklar oluşturdu.