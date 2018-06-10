Yerli 'lazer silahı' saha testinde

ANKARA(AA) - ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, lazer sistemleri savunma programının testleri devam ediyor.
ASELSAN Lazer Savunma Sistemi (LSS), şüpheli cisimlerin ve el yapımı patlayıcıların, meskun mahalde kullanılan branda, örtü benzeri geçici engellerin ve mini insansız hava araçlarının tespit ve imhasına yönelik geliştirildi. LSS, arazi ve meskun mahal kullanımı için zırhlı araç üzerine entegre edildi.Tamamen milli olarak üretildi
LSS, herhangi bir lisans ya da ihraç iznine tabi olmadan milli olarak üretildi.
Atımların maliyeti kuruş mertebesinde olan sistemle aracın yakıtı olduğu sürece kesintisiz atış yapılabiliyor.
Muhabir: Göksel Yıldırım