Yerli motorda dizel tercihi şaşırttı: Tüm dünya yasakladı, üretime alıyoruz

Türkiye yerli otomobil için test motoru sürecini Konya'da kurulu dünyanın en önemli motor fabrikalarından biri olan TÜMOSAN'da üretme kararı aldı. TÜMOSAN, ilk yerli otomobilin test motoru geliştirme ve üretimi için tek silindirli araştırma motoru için yatırım kararı alırken, motor yakıtı konusunda Dizel seçimi herkesi şaşırttı.
Dünya C40 Kentleri Belediye Başkanları Zirvesi'nde aralarında Paris, Meksiko, Madrid, Atina gibi belediyelerin başkanlarının da bulunduğu çok sayıda yerel yönetici 2025 yılından itibaren dizel motorlu araçları trafikten men etmeyi öngören anlaşmayı imzaladı.
Hollanda Parlamentosu'nun geçtiğimiz yılın Nisan ayında aldığı bir kararla ülke genelinde dizel araçların 2025 yılından itibaren üretim ve satışını yasaklamayı ve trafikten men etmeye hazırlandığını belirten uzmanlar, yerli otomobil motorunda dizel seçimin büyük hata olduğuna işaret ediyorlar.
Petrol yakıtlı otomobil yerine hibrit ya da elektrikli akıllı araç üretiminin 'Neden tercih edilmediğini' çok merak ettiğini belirten otomobil çevreleri "Tüm dünyada terk edilen teknolojiye Türkiye'nin talip olması, boşa zaman ve para harcanması akıl alır gibi değil" yorumunu yapıyorlar.
DİZEL ARAÇLARI YASAKLAYAN ZİRVE KARARI!
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapılan C40 Kentleri Belediye Başkanları Zirvesi'nde, büyük şehirlerde hava kalitesinin artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılması amacıyla tarihi bir adıma tanıklık etti.
GELİŞMİŞ ÜLKELER DİZEL MOTORLARI YASAKLIYOR
C40 Kentleri olarak da bilinen "Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu" tarafından yapılan açıklamaya göre, zirveye katılan Paris, Meksiko, Madrid ve Atina belediye başkanları yayımladıkları ortak bildiriyle dizel yakıtlı araçları 2025 itibarıyla trafikten tamamen men etmeyi taahhüt ettiği bildirildi.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Meksiko Belediye Başkanı Miguel Angel Marcera, Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena ve Atina Belediye Başkanı Giorgos Caminis tarafından imzalanan bildiride başkanlar, "Elektrik, hidrojen ve melez yakıtlı araç kullanımını ellerindeki tüm yetki ve imkanlarla teşvik etme" sözünü verdi.Liderler ayrıca bisiklet kullanımını ve yaya ulaşımını teşvik etmek için de adımlar atacaklarını ifade etti.Hollanda Parlamentosu Nisan 2016'da 2025 yılından itibaren dizel araçların satışını yasaklayan bir yasa tasarısını onaylamıştı. Almanya ise elektrikli otomobil üretimini teşvik için benzinli ve dizel araçların satışını 2030 yılından itibaren yasaklamayı planlıyor
TÜRKİYE DİZEL MOTORA GEÇİYOR
Tüm dünyada dizel motorlu araçlar için yasaklama kararları alınırken Türkiye’de bir ilk olan tek silindirli araştırma motoru yatırımını yaptı. Böylece yerli dizel motor geliştirilmesinin önündeki önemli bir engeli daha kaldırmış oldu.
TÜMOSAN açıklamasına göre, TÜMOSAN, dizel motor tasarım çalışmalarında tasarım süresini kısaltmak, test maliyetlerini düşürmek ve sanayi-üniversite iş birliği uygulamalarına etkinlik kazandırmak amacıyla 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücü ortaklığında ”Yeni Nesil Euro 6 Ağır Hizmet Motor Geliştirilmesi: Bölünmüş Püskürtme Stratejisi, Düşük Sıcaklıkta Yanma” konulu TEYDEP ve SANTEZ proje destekleri kapsamında tek silindirli araştırma motoru alımını planlamış ve aynı destekler kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesinde de 330 kW gücündeki dinamometrenin hizmet vereceği bir test merkezi kurulmasına destek vermişti.
Tek Silindirli Motor için TEYDEB kapsamında yüzde 20 ve tek silindirli araştırma motorunun yer alacağı test sistemi için SANTEZ kapsamında yüzde 75 hibe desteği alındı.Tek silindirli araştırma motoru TÜMOSAN’ın, test merkezi ise YTÜ’nün malı konumunda.