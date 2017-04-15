Yerli motorda dizel tercihi şaşırttı: Tüm dünya yasakladı, üretime alıyoruz

Yerli motorda yanlış tercih herkesi şaşırtıyor: Tüm dünya yasakladı, biz yeni üretime alıyoruz

DİZEL ARAÇLARI YASAKLAYAN ZİRVE KARARI!

GELİŞMİŞ ÜLKELER DİZEL MOTORLARI YASAKLIYOR

TÜRKİYE DİZEL MOTORA GEÇİYOR

Tek Silindirli Motor için TEYDEB kapsamında yüzde 20 ve tek silindirli araştırma motorunun yer alacağı test sistemi için SANTEZ kapsamında yüzde 75 hibe desteği alındı.Tek silindirli araştırma motoru TÜMOSAN’ın, test merkezi ise YTÜ’nün malı konumunda.

Türkiyeiçin test motoru sürecini Konya'da kurulu dünyanın en önemli motor fabrikalarından biri olan'da üretme kararı aldı., ilk yerli otomobilin test motoru geliştirme ve üretimi için tek silindirliiçin yatırım kararı alırken, motor yakıtı konusunda Dizel seçimi herkesi şaşırttı.Dünya'nde aralarındaa gibi belediyelerin başkanlarının da bulunduğu çok sayıda yerel yönetici 2025 yılından itibaren dizel motorlu araçları trafikten men etmeyi öngören anlaşmayı imzaladı.Hollanda Parlamentosu'nun geçtiğimiz yılın Nisan ayında aldığı bir kararla ülke genelinde dizel araçların 2025 yılından itibaren üretim ve satışını yasaklamayı ve trafikten men etmeye hazırlandığını belirten uzmanlar, yerli otomobil motorunda dizel seçimin büyük hata olduğuna işaret ediyorlar.Petrol yakıtlı otomobil yerine hibrit ya da elektrikli akıllı araç üretiminin 'Neden tercih edilmediğini' çok merak ettiğini belirten otomobil çevreleri "Tüm dünyada terk edilen teknolojiye Türkiye'nin talip olması, boşa zaman ve para harcanması akıl alır gibi değil" yorumunu yapıyorlar.Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapılan'nde, büyük şehirlerde hava kalitesinin artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılması amacıyla tarihi bir adıma tanıklık etti.C40 Kentleri olarak da bilinen "" tarafından yapılan açıklamaya göre, zirveye katılan Paris, Meksiko, Madrid ve Atina belediye başkanları yayımladıkları ortak bildiriyle dizel yakıtlı araçları 2025 itibarıyla trafikten tamamen men etmeyi taahhüt ettiği bildirildi.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Meksiko Belediye Başkanı Miguel Angel Marcera, Madrid Belediye Başkanıve Atina Belediyetarafından imzalanan bildiride başkanlar, "Elektrik, hidrojen ve melez yakıtlı araç kullanımını ellerindeki tüm yetki ve imkanlarla teşvik etme" sözünü verdi.Liderler ayrıca bisiklet kullanımını ve yaya ulaşımını teşvik etmek için de adımlar atacaklarını ifade etti.Hollanda Parlamentosu Nisan 2016'da 2025 yılından itibaren dizel araçların satışını yasaklayan bir yasa tasarısını onaylamıştı. Almanya ise elektrikli otomobil üretimini teşvik için benzinli ve dizel araçların satışını 2030 yılından itibaren yasaklamayı planlıyorTüm dünyada dizel motorlu araçlar için yasaklama kararları alınırken Türkiye’de bir ilk olan tek silindirli araştırma motoru yatırımını yaptı. Böylece yerli dizel motor geliştirilmesinin önündeki önemli bir engeli daha kaldırmış oldu.açıklamasına göre,, dizel motor tasarım çalışmalarında tasarım süresini kısaltmak, test maliyetlerini düşürmek ve sanayi-üniversite iş birliği uygulamalarına etkinlik kazandırmak amacıyla 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücü ortaklığında ”Yeni Nesil Euro 6 Ağır Hizmet Motor Geliştirilmesi: Bölünmüş Püskürtme Stratejisi, Düşük Sıcaklıkta Yanma” konuluveproje destekleri kapsamında tek silindirli araştırma motoru alımını planlamış ve aynı destekler kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesinde de 330 kW gücündeki dinamometrenin hizmet vereceği bir test merkezi kurulmasına destek vermişti.