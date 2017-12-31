"Yerli otomobil hayal değil önceliğimizdir"

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - DizaynVip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, yerli otomobil konusuna "hayal" denilmemesi gerektiğini belirterek, "Bana göre, yerli otomobil Türkiye'nin önceliğinde değildi. Bugün gerçek anlamda önceliğine girdi ve inşallah üretilecek." dedi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DizaynVip olarak özel tasarım ve teknolojiyle donatıp dönüştürdükleri araçların 35 ülkede yollarda olduğunu, Türk firması olarak otomobil dönüşümüne yapay zekayı kattıklarını söyledi.

Otomobil üzerinde el yapımı işçilikle üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Malkoç, hızlı üretim noktasında son 5 yılda ciddi yatırım yaptıklarını ve bunların meyvelerini 2018 itibarıyla almaya başlayacaklarını dile getirdi.

Yerli otomobilin uzun yıllardır ülkenin gündemindeki bir konu olduğunu vurgulayan Malkoç, "Bu proje benim açımdan hakikaten geç kalınmış bir projedir. Ülkemizde baktığımız zaman otomobil üretimini herkes merdiven altında yapmaya çalışsa da baktığımızda herkes yerli otomobil yapıyor ama bu zor bir iş, dünyada böyle yapılmıyor. Dünyada otomobil yaparken bunu millileştirme noktasında ele alıyorlar. Yerli otomobil üretiminde birinci öncelik, işin arkasında devletin olmasıdır. İkincisi ciddi anlamda bir bütçenin ayrılması ve üçüncüsü çok iyi partnerlerin oluşturulmasıdır." diye konuştu.

Yerli otomobille alakalı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının özverili bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği yerli otomobil konusunun devletin desteğini çok ciddi anlamda arkasına aldığına işaret etti.

Birleşim anlamında da çok güçlü 5'li bir yapı oluştuğunu, bunun da yerli otomobille alakalı bütçenin sıkıntısını ortadan kaldırdığını aktaran Malkoç, "Şimdi ise en önemlisi olan dikey olarak değil, yatay olarak bu yerli otomobilin üretimini organize etmektir." ifadesini kullandı.

- "Yerli otomobili ortaya çıkartmanın vakti geldi"

"İyi partnerlerin oluşturulup yerli otomobili ortaya çıkartmanın vakti geldi." diyen Malkoç, şunları kaydetti:

"Biz şirket olarak, tasarım, üretim, teknoloji, teknik, marka ve kalitemizle dünyada otomobil alanında çok öndeyiz. Bizi de yerli otomobil noktasında bir partner olarak görürlerse seve seve orada oluruz. Gel kardeşim, sen de yerli otomobilin şurasında olacaksın' denilirse biz başımızla beraber gideriz. Yerli otomobille alakalı, 'Erbakan Malkoç, bütün bilgini, birikimini bir kenara koy gel bunun lastiğini sök, tak' deseler, ben gider söker takarım. Mevzu millilik ve yerlilikse bizim farklı bir düşüncemiz ortaya çıkamaz."

Türkiye için hiçbir şeyin zor olmadığını vurgulayan Malkoç, yerli otomobilde planlanma, ve programlamanın bugüne nasip olduğunu belirtti.

Malkoç, "Yerli otomobil konusuna hayal demeyin. Hayal denildiği zaman tuhaflaşıyor çünkü otomobil 200 yıldır var olan bir şey. Hayal demeyelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önceliğinde değildi diyelim. Bana göre, yerli otomobil Türkiye'nin önceliğinde değildi. Bugün gerçek anlamda önceliğine girdi ve inşallah üretilecek." şeklinde konuştu.

- "Otomobil ötesi bir şey üretmeliyiz"

Yerli otomobilin iyi analiz edilmesi gerektiğini anlatan Erbakan Malkoç, neye, kime ve hangi otomobil üreticilerine rakip otomobil üretileceğinin iyi düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Otomobil üreticilerinin artık birçok segmentte üretim yaptığına değinen Malkoç, "Biz yerli otomobili üretirken hangi gözle üreteceğimizi, hangi otomobillere rakip üretim yapacağımızı planlamamız lazım. Otomobil üretmemeliyiz, otomobil ötesi bir şey üretmeliyiz ki dünya arenalarında otomobil üreticileri ya da otomobil ötesi üreticileri ile rekabet edebilelim."



