Yıldız Moran retrospektifi fotoğrafseverlerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin yeni kitabı Yıldız Moran retrospektifi, kitabevlerinde yerini alıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan seri, her yıl değerli bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içinde izleyicilere ulaştırıyor.
Fotoğraflarında insanlara ve yaşama duyduğu sevgiyi en samimi biçimde yansıtan Moran’ın sanatı da yaşamı üzerinden anekdotlarla anlatılıyor.
Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan ve editörlüğünü Merih Akoğul’un üstlendiği Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin sekizinci kitabı, Yıldız Moran retrospektifi, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde sunuluyor.