Yudum ve Egemden'e Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü

Türkiye'nin en büyük sıvı yağ üreticisi olan Savola Gıda, uluslararası platformlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Bağımsız şef ve sömeliyerlerden oluşan lider kuruluşu The International Taste & Quality Institute iTQi tarafından Egemden Yumuşak Lezzet Naturel Sızma Zeytinyağı, Yudum Ayçiçek ve Yudum Ziyafet Tereyağı Lezzetinde Ayçiçek Yağı ürünleri ile üstün lezzet ödülüne layık görüldü.

Lezzet, aroma, yapı, koku, tadım sonrası ağızda kalan tat gibi birçok kriterin değerlendirilmesi sonucunda üç farklı ürünü ile ödüle layık görülen Savola Gıda, Avrupa'nın en ünlü 15 aşçılık derneği ve Association de la Sommellerie Internationle'ye bağlı 140 kişilik dünyaca tanınan şef ve sömeliyeden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

11 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek olan törende ödüllerini alacak olan Savola Gıda'nın çatısı altında; Yudum, Sırma, Egemden, Cielo ve Brillo markaları yer alıyor. Sıvı yağ pazarındaki başarısının yanı sıra uzun yıllardır Türkiye'de zeytinyağı üretiminde en uzman kurumlardan biri olan ve ülkenin en büyük markalı zeytinyağı ihracatçısı konumunda olan Savola Gıda, bunların yanı sıra Yudum ve Sırma markaları ile Türkiye'nin en çok tercih edilen sıvı yağlarını üretiyor.