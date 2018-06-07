Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
96658
ALTIN
189.896
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1097
EURO
5.3631
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
Dünyanın en çok kazanan sporcusu...
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi

Yudum ve Egemden'e Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü

Savola Gıda, Yudum ve Egemden markaları ile The International Taste & Quality Institute (iTQi) tarafından üstün lezzet ödülüne layık görüldü.

Yudum ve Egemden'e Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü

Savola Gıda, Yudum ve Egemden markaları ile The International Taste & Quality Institute (iTQi) tarafından üstün lezzet ödülüne layık görüldü.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:56
Yudum ve Egemden'e Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü

Yudum ve Egemden'e Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü

Türkiye'nin en büyük sıvı yağ üreticisi olan Savola Gıda, uluslararası platformlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Bağımsız şef ve sömeliyerlerden oluşan lider kuruluşu The International Taste & Quality Institute iTQi tarafından Egemden Yumuşak Lezzet Naturel Sızma Zeytinyağı, Yudum Ayçiçek ve Yudum Ziyafet Tereyağı Lezzetinde Ayçiçek Yağı ürünleri ile üstün lezzet ödülüne layık görüldü.

Lezzet, aroma, yapı, koku, tadım sonrası ağızda kalan tat gibi birçok kriterin değerlendirilmesi sonucunda üç farklı ürünü ile ödüle layık görülen Savola Gıda, Avrupa'nın en ünlü 15 aşçılık derneği ve Association de la Sommellerie Internationle'ye bağlı 140 kişilik dünyaca tanınan şef ve sömeliyeden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

11 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek olan törende ödüllerini alacak olan Savola Gıda'nın çatısı altında; Yudum, Sırma, Egemden, Cielo ve Brillo markaları yer alıyor. Sıvı yağ pazarındaki başarısının yanı sıra uzun yıllardır Türkiye'de zeytinyağı üretiminde en uzman kurumlardan biri olan ve ülkenin en büyük markalı zeytinyağı ihracatçısı konumunda olan Savola Gıda, bunların yanı sıra Yudum ve Sırma markaları ile Türkiye'nin en çok tercih edilen sıvı yağlarını üretiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hopi ile mobil ödeme sahile indi
Hopi ile mobil ödeme sahile indi
Seltek Group 13. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'na Katıldı
Seltek Group 13. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'na Katıldı
Her 5 kişiden biri kredi kartını bu yüzden değiştiriyor
Her 5 kişiden biri kredi kartını bu yüzden değiştiriyor
Turistik bölgelere 'adacık' önerisi; 'Sahil şeridine yapay adalar yapılsın'
Turistik bölgelere 'adacık' önerisi; 'Sahil şeridine yapay adalar yapılsın'
Kimya sektöründe 5 aylık ihracat 7 milyar doları geçti
Kimya sektöründe 5 aylık ihracat 7 milyar doları geçti
Ankara ve İzmir'de kampanyayı duyan Mahall'lere koştu
Ankara ve İzmir'de kampanyayı duyan Mahall'lere koştu
O’na Torosların nefesini hediye edin
O’na Torosların nefesini hediye edin
Türkiye'den iki şirkete yatırımcı ilişkileri ödülü
Türkiye'den iki şirkete yatırımcı ilişkileri ödülü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim