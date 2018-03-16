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Yunanistan'daki kriz halkı 'sıkmaya' devam ediyor

Ekonomik krizdeki Yunanistan'da, hükümet, üçüncü kurtarma paketi programından çıkmayı hedeflerken, ülkede yüz binlerce kişi zor koşullarda yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Yunanistan'daki kriz halkı 'sıkmaya' devam ediyor

Ekonomik krizdeki Yunanistan'da, hükümet, üçüncü kurtarma paketi programından çıkmayı hedeflerken, ülkede yüz binlerce kişi zor koşullarda yaşam mücadelesini sürdürüyor.

16 Mart 2018 Cuma 11:41
Yunanistan'daki kriz halkı 'sıkmaya' devam ediyor

ATİNA (AA) - Yunanistan vatandaşları, ekonomik darboğazın yanı sıra 8 yıldır devam eden kurtarma paketi programlarının getirdiği "kemer sıkma" önlemleri ile gelirlerinin önemli bir kısmını kaybetmenin yüküyle boğuşurken, krizin izleri, başta başkent Atina olmak üzere ülke sokaklarında görülmeye devam ediyor.

Makro ekonomik verilerin geçen yıldan itibaren nispi olarak iyileşme gösterdiği Yunanistan'da, yıllardır kapalı kalan iş yerleri, kent merkezindeki sokakları mesken edinmiş evsizler ve aşevleri önünde uzun kuyruklar oluşturan yaşlılar, krizin boyutunu yansıtıyor.

1,5 milyon kişi aşırı yoksul durumda

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun Mart 2018 verilerine göre, 11 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 3,8 milyon kişi yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Halkın yüzde 35,6'sına karşılık gelen bu oran, krizin ilk emarelerini gösterdiği 2009'da yüzde 27,6 seviyesindeydi.

Ülkenin geleceği olan 0-17 yaş arası çocukların ise 3'te biri yoksulluk riski altında.

Araştırma şirketi Dianeosis'e göre, yıllık geliri 4 bin 500 avro altında olan yaklaşık 1,5 milyon kişi "aşırı yoksul" olarak kabul ediliyor. AB verilerine göre, Yunanistan, yoksulluk riski Bulgaristan ve Romanya'dan sonra en yüksek ülke konumunda. Avro Bölgesi'nde en yüksek orana sahip ülkedeki işsizlik oranı son yıllarda gerileyerek 2017'nin son çeyreğinde yüzde 21,2'ye düşse de yüzde 7,3 olan AB ortalamasından oldukça uzakta yer alıyor.

Genç işsizliği, yüzde 60'ın altına gerilese de yüzde 45 ile alarm verici bir seviyede devam ediyor.

427 bin kişinin "beyin göçü"

Yunanistan Merkez Bankası'nın 2016 tahminlerine göre, çoğunluğu 45 yaş altı ve üniversite mezunu yaklaşık 427 bin Yunanistan vatandaşı, umutlarını başka ülkelerde aramak üzere kriz döneminde ülkeyi terk etti. Her 10 gençten 7'sinin ise fırsat bulması halinde yurt dışında çalışmak istediği belirtiliyor.

Ülkede kalan, işsizlerin yüzde 47'si ise yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık riskiyle karşı karşıya.

Yunanistan'da yaşam şartları kriz döneminde önemli oranda etkilenen bir diğer kesim ise emekliler oldu.

"Kemer sıkma" önlemleri kapsamında defalarca maaş ve sosyal haklarında kesintiye gidilen emeklilerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 40 eridiği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
DünyaEkonomik KrizYunanistan
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