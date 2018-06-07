Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlar takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının beklentilerin altında kalarak, 46,2 milyar dolarla son 7 ayın en düşük seviyesine işaret etmesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürdü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,40 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise kapanış rekorunu yüzde 0,67 geliştirerek 7.689 puana taşıdı.

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin azalması ve ABD hazine tahvillerinin getirisindeki artışla finans sektörü hisselerinde alımların güçlendiğini ve endeksleri yukarı taşıdığını belirterek, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve yarın başlayacak G7 zirvesinin ABD piyasalarının odağında yer aldığını ifade etti.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'den İran'la iş yapan şirketlerinin yaptırımlarından muaf tutulmasını talep etmesi ve AB Komisyonu'nun, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı misillemenin temmuz ayında yapılmasını öngören kararı onaylaması gündemin en önemli maddeleri olarak öne çıktı. Ticaret savaşının AB'ye etkileri konusunda tartışmalar devam etse de dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,06 düşüş kaydetti.

Dün ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif havanın Asya piyasalarıyla bugüne de taşındığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, döviz kurlarındaki gerilemeye karşın pay piyasalarında satış baskısının dün de devam etmesi dikkati çekti. BIST 100 endeksi, yüzde 1,19 değer kaybederek günü 96.658 puandan tamamlarken, dün yüzde 0,95 gerileyerek 4,5552'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,5650 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde PPK toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, dolar/TL'de 4,55'in önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini söyledi. BIST 100 endeksinde 96.300 puanın destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 100.000 seviyesinin takip edileceğini dile getirdi.

AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan 22stin 12'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken 10 ekonomist ise politika faiz oranında 50 ila 100 baz puanlık artış öngörüyor.

TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından 28 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı. TCMB, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ifade edilmiş ve bu kapsamda politika faizi yüzde 16,50'ye çekilmişti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

14.00 Türkiye, TCMB PPK kararları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.30 Türkiye, Hazine mayıs ayı nakit dengesi

Muhabir: Bekir Gürdamar