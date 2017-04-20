﻿
Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Nisan 2017 Perşembe 11:13

Yüzen cezaevi

Dünyada tek olacak yüzen cezaevi yapılıyor

Yüzen cezaevi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Yüzen cezaevi
   Dünyada tek olacak yüzen cezaevi yapılıyor.Devasa büyüklükte bir kargo gemisi üzerine inşa edilecek olan cezaevinde binlerce hücre olacak.Bir kargo gemisi üzerine yapılacak olan hapishane, Orta Amerika ülkesi Panama’nın başkenti Panama City civarındaki uluslararası sularda yüzecek.
   Sadece dünya çapında oldukça yüksek miktarlarda sahtekarlık ya da vergi kaçakçılığı gibi suçlardan ceza alan dünyanın zengin ve güçlü isimlerinin olacağı hapishane, hayata geçtiği takdirde türünün tek örneği olacak.
   Yüzen cezaevinde  3.300 mahkum burada cezasını çekecek. Hapishanenin bir tarafı erkeklerin, diğer tarafı ise kadınların olacağı şekilde ikiye bölünecek. 350 metre uzunluğunda, 100 metre yüksekliğindeki gemi hapishanede hücreler 9 metrekare alana sahip olacak. Üç bölümden oluşacak hapishanede en önde hücreler, ortada yöneticinin ofisi ve düzensiz alan, arka tarafta ise gardiyanlara ait 36 metre karelik iki katlı apartman daireleri yer alacak. Düzensiz alan denilen yerde mahkumlar için jimnastik salon, çalışma ve dinlenme alanları bulunacak.Gemiyi Fransa’daki Ecole d’Architecture de Paris-Belleville isimli bir mimarlık fakültesinin mimarları tasarladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Yüzen Cezaevi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Twitter hesabını kapattı Twitter hesabını kapattı
Tavuk Dünyası satılıyor Tavuk Dünyası satılıyor
48 Yıllık fabrikasını kapatma kararı aldı 48 Yıllık fabrikasını kapatma kararı aldı
Resmen başvurdu Resmen başvurdu
Rusya; Türk domatesine izin vermedik! Rusya; Türk domatesine izin vermedik!
Dönere inovasyon kattı, tüketicinin kalbini fethetti Dönere inovasyon kattı, tüketicinin kalbini fethetti
Yukarı Çık

Twitter hesabını kapattı
  Murat Ülker Twitter hesabını kapattı

Haberi Oku