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"Zehirli yumurta krizi siyasi kaynaklı"

- TGDF Başkanı Kopuz: - "Yumurta krizini siyasi tartışma olarak görüyorum" - "Türkiye-Almanya arasındaki siyasi gerilimi Türkiye'ye sıçratarak, Türkiye'nin yara almasını istiyorlar. Çok dikkatli davranmalıyız"

"Zehirli yumurta krizi siyasi kaynaklı"

- TGDF Başkanı Kopuz: - "Yumurta krizini siyasi tartışma olarak görüyorum" - "Türkiye-Almanya arasındaki siyasi gerilimi Türkiye'ye sıçratarak, Türkiye'nin yara almasını istiyorlar. Çok dikkatli davranmalıyız"

08 Eylül 2017 Cuma 16:17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, "Son dönemde AB ile ilişkilerde, özellikle Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim, önemli bir hayvansal protein kaynağı olan yumurta aracılığıyla Türkiye'ye sıçratılmak istenmektedir, çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kopuz, yazılı açıklamasında, Avrupa'da fipronil adlı böcek ilacı bulaşmış yumurtaların tüketime sunulması ile patlak veren zehirli yumurta krizinin ilk olarak Hollanda ve Belçika'da ortaya çıktığını, Fransa ve Almanya'ya; son olarak da 28 AB üyesi ülkeden 24'üne yayıldığının açıklandığını dile getirdi.

"AB Komisyonu Sözcüsü Anca Paduraru, bugüne kadar 28 üyeli AB'nin 24'ünde, içinde fipronil maddesi bulunan yumurta tespit edildiği açıklamasını yaparken, fipronilli yumurtalara Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam 40 ülkede daha rastlandığı gibi bir iddiayı da ortaya attı. Zehirli yumurtaların ihracat yoluyla Asya ülkelerine yayıldığı bildirildi" bilgilerini paylaşan Kopuz, krizin siyasi kaynaklı olduğunu ifade etti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Yumurta krizini siyasi tartışma olarak görüyorum. 24 AB ülkesinde açıklandı ama biz yumurtayı ithal etmiyoruz. Sektör olarak kendi ürettiğimiz yumurtayı halkımız tüketiyor. Şimdiye kadar da zaten bize gelen bir şikayet yok. Türkiye-Almanya arasındaki siyasi gerilimi Türkiye'ye sıçratarak, Türkiye'nin yara almasını istiyorlar. Çok dikkatli davranmalıyız. Kedi, köpek gibi hayvanlarda bit, pire gibi haşerelere karşı kullanılan fipronil adlı maddenin gıda değeri olan hayvanlarda kullanımı yasaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aldığı analizleri bir an önce kamuoyu ile paylaşmalıdır. Türkiye'de üretilen yumurtalarda bu kalıntı ile ilgili bir işaret yok. Vatandaşların yumurta tüketirken tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yoktur."

Anahtar Kelimeler:
Şemsi KopuzTGDFTürkiye Gıda Ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu
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