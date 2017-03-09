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Ekonomi:
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09 Mart 2017 Perşembe 10:36

Zorlu Brexit Korkuları Katlanarak Geri Döndü

Brexit’e dair yorumlar, Forex piyasası içerisinde oynaklığı tekrar canlandırırken,

Zorlu Brexit Korkuları Katlanarak Geri Döndü
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Brexit’e dair yorumlar, Forex piyasası içerisinde oynaklığı tekrar canlandırırken, GBP/USD paritesi ince bir ip üzerinde durmaktadır. İngiliz Sterlini, Başbakan May’in hafta sonu İngiltere’nin AB’de çıkacağı ve her bir ülke ile anlaşmalar düzenleyecekleri belirtmesi ile Euro karşısında 2 ayın en düşüğüne ve Dolar karşısında 2,5 ayın en düşüğüne gelmiştir. Piyasa katılımcıları tarafından bu pek memnuniyetle karşılanmazken, yine de FTSE endeksi Sterlin ’deki değer kayıplarının ihracatı destekleyeceği ve hisselerin daha da ucuzlaması nedeniyle pozitif bir seyir izlemeyi başarmıştır.
  
Yatırımcılar açısından endişe etmek, aslında zamanlama açısından gecikme anlamındadır. İngiltere’nin AB ortak pazarına erişim hakkında vaz geçerek yeni ticaret anlaşmaları oluşturma yönünde hareket etmesi durumunda işletmelerin nasıl ticaret yapacağına dair belirsizlik dönemi olabileceği belirtilmektedir. Bir çok kişi Brexit müzakerelerinin zorlu geçmesi durumunda, müzakere süresinin uzayacağını ve bunun ülke büyümesini düşürürken piyasalarda oynaklıklar yaratabileceğine inanmaktadır.
 
Açıklanan veriler, özellikler de geçtiğimiz hafta yayınlanan Aralık ayına dair PMI rakamları, tahminleri ezip geçmiş, AB referandumu sonrasında görülen dip seviyelerden başlayan ekonomik toparlanmanın devamına işaret etmiştir. İngiltere piyasalarında güven, FTSE’nin Ocak ayının başında yeni bir zirve denemesi ile daha iyimser olduğu görülmektedir. Ne yazık ki Sterlin, Forex piyasaları içerisinde baskı ile karşılaşırken, referandum oylaması sonrasında görülen seviyelerin %18 aşağısında bulunmaktadır.
 
Ekonomik takvimde, bu hafta için Kasım ayına dair üretim rakamları ön plana çıkmaktadır. Aralık ayı için açıklanan BRC perakende satışları raporunun yanında Kasım ayı ticaret rakamları  ve konut fiyatları bu hafta açıklanacaktır. Brexit müzakereleri ilk çeyreğin sonuna doğru başlayacaktır. Popülist hareket göz önüne alındığında, bu müzakereyi kötü bir boşanma olarak görmek zor. Popülist hareket göz önüne alındığında, bu müzakereyi kötü bir boşanma olarak görmemek zor. Piyasalar için bu senaryoda asıl sorun, sürecin tamamlanmasının yıllar sürebilecek olmasıdır.
 
Avrupa tarafında, Fransa Merkez Bankası tarafından hazırlanan işletme hassasiyeti son 5 yılın en yüksek seviyesindedir. Genel endeks Kasım ayında 5 seviyesinden beklenmedik bir şekilde Aralık ayında 102'ye yükseldi, ancak sipariş seviyeleri bir önceki aya göre 10'dan 9'a geriledi ve Ocak ayı için beklenen üretim seviyesi 10'dan sadece 2'ye düştü. Yine de, veriler Euro bölgesindeki olumlu görünüm  ile paralel ve 2017 yılına kadar güçlü büyüme beklentilerini destekliyor.
 
ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam raporlarının ardından FED açıklamaları gündeme gelecektir. FED Başkanı Powell, tam istihdama yönelik ve %2’lik enflasyon hedefine oldukça yakın olduklarını söylemiş ve FED’in aşırı kaldıraç kullanımı ve sürdürülemez varlık fiyatlarına dair işaretler aradığını belirtmiştir. Şu ana kadar bu iki negatif riskle karşılaşılmamıştır. Ticari gayrimenkul değerlemeleri bazı pazarlarda yüksek olmasına karşın, fazlalık işaretleri çoğunlukla daha geniş ekonomi içerisinde izole edilmektedir. Bu arada, faiz oranlarının uzun süre düşük kalması ekonomiye yardım ederek finansal istikrarı desteklemiştir. Richmond FED’in Şahin Başkanı Lacker, fiyatların piyasaların beklenenden daha hızlı yükselmesi gerekebileceği konusunda uyarıda bulunmuş, Trump dönemi içerisinde daha fazla mali politika önlemi faizleri yükseltirken, enflasyon baskısını güçlendirmektedir.
 
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