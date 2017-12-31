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Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarın itibarıyla 715 lira olacak.

Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarın itibarıyla 715 lira olacak.

31 Aralık 2017 Pazar 15:00
Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama başlıyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 715 liraya yükselecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başladı. Kurala uymayan araçların işletmecilerine bugüne kadar 625 lira ceza uygulandı. Söz konusu ceza, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde yarından (1 Ocak) itibaren 715 liraya yükselecek. Ceza tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Kanuna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan arasında kış lastiği takmaları zorunlu bulunuyor.

Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
CezaKış LastiğiTürkiye
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