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ZUBİZU ayrıcalığı Gloria Jean's Coffees'lerde

- Hayatı kolaylaştıran ve "avantaj dolu bir dünyayı" üyeleriyle buluşturan mobil uygulama ZUBİZU, Gloria Jean's Coffees ile yaptığı iş birliğiyle kullanıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor

ZUBİZU ayrıcalığı Gloria Jean's Coffees'lerde

- Hayatı kolaylaştıran ve "avantaj dolu bir dünyayı" üyeleriyle buluşturan mobil uygulama ZUBİZU, Gloria Jean's Coffees ile yaptığı iş birliğiyle kullanıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor

12 Eylül 2017 Salı 15:07
ZUBİZU ayrıcalığı Gloria Jean's Coffees'lerde

İSTANBUL (AA) - ZUBİZU uygulaması, Gloria Jean's Coffees ile yaptığı iş birliğiyle kullanıcılarına avantaj sunuyor.

ZUBİZU açıklamasına göre, hayatı kolaylaştıran ve "avantaj dolu bir dünyayı" üyeleriyle buluşturan mobil uygulama ZUBİZU, Gloria Jean's Coffees ile yaptığı iş birliğiyle kullanıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

ZUBİZU, en kaliteli kahve çekirdeklerinden meydana gelen iki yüze yakın kahve çeşidini yüzde 20 indirimle keşfetmek isteyen kullanıcılarını, Gloria Jean's Coffees'lerin 21 ilde 60 mağazasına davet ediyor.

30 Eylül'e kadar devam edecek kampanyadan yararlanarak gurme kahveleri ZUBİZU ayrıcalığıyla tatmak için yapılması gereken tek şey ZUBİZU kullanıcısı olmak.

ZUBİZU mobil uygulaması Apple Store ve Google Play'den indirebiliyor. Yalnızca kahve alışverişlerinde geçerli olan kampanya, diğer kampanyalarla birleştirilemiyor.

Anahtar Kelimeler:
AyrıcalıkGloria Jean's CoffeesIş BirliğiZUBİZU
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