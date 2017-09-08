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'0-3 yaş grubu çocukları ekranla tanıştırmayın'

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dinç, teknolojinin aşırı ve kontrolsüz kullanımına karşı aileleri uyararak, "0-3 yaş grubu ekranla tanışmamalı." dedi.

'0-3 yaş grubu çocukları ekranla tanıştırmayın'

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dinç, teknolojinin aşırı ve kontrolsüz kullanımına karşı aileleri uyararak, "0-3 yaş grubu ekranla tanışmamalı." dedi.

08 Eylül 2017 Cuma 12:30
'0-3 yaş grubu çocukları ekranla tanıştırmayın'

İSTANBUL (AA) - Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ve gençlerin ekran karşısında çok uzun zaman geçirdiklerine işaret etti.

Televizyon sayesinde erken öğrenmenin söz konusu olduğunu ancak bunun çocuklarda erken ergenliğe de yol açabildiğini vurgulayan Klinik Psikolog Dinç, çocukların çocukluklarını yaşamadan yetişkinlerin dünyasına girdiklerinin altını çizdi.

Çocukların ve gençlerin ekran karşısında ideal kalma sürelerini de açıklayan Dinç, açıklamasında, "0-3 yaş grubu ekranla tanışmamalı, 3-6 yaş arası 30 dakika, ilköğretim 45 dakika, ortaöğretim bir saat ve lise çağındaki gençler ise 2 saatten fazla ekran karşısında kalmamalı." ifadelerini kullandı.

0-3 yaş grubunda beyinde hasar riski

Ekran karşısında kalan 0-3 yaş grubundaki çocukların beyinlerinde zarar oluştuğunu vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"Bu yaşlarda beyin gelişimi çok hızlı ilerliyor. Bu dönemde çocukların 5 duyu organlarını aktif şekilde kullanmamaları veya birini kullanmayıp diğerini daha fazla kullanması, beynin gelişmesinde sıkıntıya yol açıyor. Ekranla kurulan ilişkide 5 duyu organı kullanılmıyor. Göz var, kulak var ama dokunmak, tatmak, koklamak yok. Bu organlar çalışmadığı için beynin gelişmesi sıkıntılı oluyor. Burada ebeveynlere önemli görevler düşüyor. Anne-babanın görevi, çocuğu yetiştirmek, hayata hazırlamak. Bebeklik döneminden itibaren çocuğun zihinsel gelişimine yönelik alternatifler geliştirilmeli, bu yönde yapılan çalışmalar takip edilmeli, uygulamaya geçirilmeli. Çocuğun hayatı işitsel, duyusal, hareket anlamında zenginleştirilmeli."

Ekran bağımlılığının beynin fiziksel yapısını olumsuz etkilediğini de açıklayan Mehmet Dinç, çocuğun ekran başında kalabilmesi için görüntünün 3 saniyede bir değişmesi gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Güç Gönel

Anahtar Kelimeler:
çocukSağlıkTelevizyon
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