Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.742
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4274
EURO
4.0896
Milli sporcular bronz madalya maçına çıkacak
Milli sporcular bronz madalya maçına...
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay'dan UEFA Avrupa Ligi yorumu
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay'dan...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Şampiyonlar Ligi deplasmanlarına taraftar götürmeyeceğiz
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Şampiyonlar...
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine...
Fenerbahçe Ankara'da moral arıyor
Fenerbahçe Ankara'da moral arıyor

1 ton 200 kilogramlık 'Paşa' 18 bin liraya satışta

Batmanlı besici, 1 ton 200 kilogramlık kurbanlık danasını, hayvan pazarında 18 bin liradan satışa çıkardı.

1 ton 200 kilogramlık 'Paşa' 18 bin liraya satışta

Batmanlı besici, 1 ton 200 kilogramlık kurbanlık danasını, hayvan pazarında 18 bin liradan satışa çıkardı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 16:57
1 ton 200 kilogramlık 'Paşa' 18 bin liraya satışta

BATMAN - (AA) - Batman'da 18 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı kurbanlık dana, alıcısını bekliyor.

Batmanlı besici Mehmet Aydın, "Paşa" adını verdiği 1 ton 200 kilogramlık danasını Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında görücüye çıkardı. Aydın, kurbanlık dana için 18 bin lira talep ediyor.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl boyunca elleriyle besleyip büyüttüğü danasıdan ayrılmanın zor olacağını söyledi.

Simental cinsi danayı Kurban Bayramı için hazırladıklarını anlatan Aydın, "Ağılın en gözde danasıdır. En çok sevdiğimiz danamızdır. Çocuğumuz gibi baktık buna. Ayrılık biraz zor olacak ama takdiriilahi. Danamızı özene bezene bugünlere getirdik." dedi.

Özel ilgi gösterdikleri için "Paşa"nın saldırgan olmadığını kaydeden Aydın, "Böylesi danalara özel ilgi gösterilmezse yanında durmanıza bile izin vermez. Elimizde büyüdüğü için yanımızdan ayırmıyoruz. Normalde diğer danaları ağıldan dışarı çıkarmazken, bunu yanımızda gezdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Selman Tür

Anahtar Kelimeler:
BatmanDanaGenelKurban BayramıKurbanlıkSimental
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokakta kurban kesene 203 lira ceza kesilecek
Sokakta kurban kesene 203 lira ceza kesilecek
İngiltere Başbakanı May'den saldırıya ilişkin açıklama
İngiltere Başbakanı May'den saldırıya ilişkin açıklama
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz
Trump hapis cezası alan ırkçı şerifi affetti
Trump hapis cezası alan ırkçı şerifi affetti
İçişleri Bakanlığından Adil Öksüz açıklaması
İçişleri Bakanlığından Adil Öksüz açıklaması
Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanında protesto
Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanında protesto
İngiltere'deki saldırıyı terörle mücadele dedektifleri inceliyor
İngiltere'deki saldırıyı terörle mücadele dedektifleri inceliyor
Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 86. yıl dönümü
Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 86. yıl dönümü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim